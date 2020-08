Am Montagabend gab es 753 aktive und bestätigte Fälle von Coronavirus in Berlin, 27 Fälle weniger als am Sonntag. 58 Neuinfektionen meldete die Gesundheitsverwaltung, das sind deutlich mehr als am Vortag (11 Fälle). Am Wochenende werden jedoch in der Regel weniger Neuinfektionen gemeldet als unter der Woche.

Damit wurden seit dem Frühjahr 10.785 Fälle bestätigt – 9.806 Menschen gelten inzwischen als genesen. 226 erkrankte Menschen sind bisher verstorben, die Zahl blieb in den vergangenen Tagen unverändert. Die Corona-Ampel steht bei allen drei Indikatoren weiter auf Grün. Der R-Wert lag am Montagabend bei 1,02 und damit höher als in den vorherigen Tagen. Liegt er drei Tage in Folge über 1,1, springt die erste Corona-Ampel auf Gelb. Die Inzidenz der Neuinfektionen pro Woche, die die zweite Ampel anzeigt, ist im Vergleich dazu leicht gesunken und liegt nun bei 12,2. Ab einem Wert von 20 zeigt diese Ampel Gelb. (Mehr im Newsblog unten.)

Am Montag beschlossen die Gesundheitsminister, die im Berliner Abgeordnetenhaus tagten, die Testpflicht für Reiserückkehrer wieder abschaffen zu wollen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, die Labore seien zu 93 Prozent ausgelastet. Außerdem melden Labore, dass das Testmaterial knapp wird. Kalayci selbst verteidigte die Tests für Reiserückkehrer zuvor.

Kleine und mittlere Kulturbetriebe mit zwei oder mehr Beschäftigten können sich jetzt auch um Corona-Soforthilfen aus Mitteln des Berliner Senats bewerben. Der Jahresumsatz der Unternehmen dürfe dabei zehn Millionen Euro nicht überschreiten, teilte die Berliner Kulturverwaltung am Montag mit. Die Soforthilfe IV 2.0 richtet sich an Kultureinrichtungen wie private Museen, Theater oder Kinos – Einrichtungen mit landesweiter Ausstrahlung. Bewerbungen sind ab dem 31. August möglich.

Download-Links für die Corona-Warn-App

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema So funktioniert die Berliner Corona-Ampel Auf Reproduktionszahl, Neuinfektionen und Intensivbetten kommt es an

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]