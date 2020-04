Das Land Berlin hat in China Atemschutzmasken bestellt – Typ FFP2 und FFP3. Sie sollen medizinisches Personal vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Die Lieferung wurde allerdings von den USA abgefangen und in die Vereinigten Staaten umgeleitet (mehr im Blog unten).

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hält es für möglich, dass gewisse Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus das ganze Jahr gelten könnten – etwa die Abstandsregeln. Das sagte er im rbb-Inforadio. Er geht aber auch davon aus, dass erste Beschränkungen im Mai wieder aufgehoben werden können. Bei Anwendung des neuen Bußgeldkatalogs (hier alle Regelungen) versprach Geisel „Augenmaß“.

Offiziell bestätigt sind in Berlin am Donnerstagabend 3223 mit dem Coronavirus-infizierte Personen. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Mittwoch. Das entsprach in etwa den Zuwachswerten der vergangenen Tage und war deutlich niedriger als in der Woche zuvor. In etwas mehr als acht Tagen verdoppelte sich diese Zahl. Auch dieser Zeitraum wird langsam immer größer. Derzeit werden 448 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 116 auf Intensivstationen. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 20 Covid-19-Tote.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]