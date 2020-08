Einschulungskinder der Katholischen Schule Sankt Franziskus in Quarantäne

Den nächsten Coronafall gibt es in einem Hort der Katholischen Schule Sankt Franziskus in Schöneberg: „Am Freitag bekam ich den Anruf, dass alle Kinder aus den fünf Horteinrichtungen abgeholt werden müssen“, sagte die Mutter eines Kindes. „Klassenweise“ hätten die Kinder anschließend auf dem Schulhof gestanden.

Bis einschließlich Mittwoch seien die fünf Horte der Schöneberger Schule für die Nachmittagsbetreuung geschlossen. Der Mutter zufolge sei die Hälfte der Einschulungskinder bereits in der letzten Ferienwoche in den Horten betreut worden und musste deshalb nun vorsorglich in zweiwöchige Quarantäne. Rein rechnerisch müssten demnach die Einschulungskinder bis Freitag, den 28. August in Quarantäne bleiben.

„Die Einschulungsfeier ist deshalb ausgefallen, was sehr schade für die Kinder ist“, sagte die Mutter. „Von politischer Seite wird viel zu wenig getan, die Schulen werden alleine gelassen.“

Immer mehr Schulen in Berlin melden Corona-Fälle unter Lehrern und Schülern – doch wie viele insgesamt betroffen sind, ist weiterhin unklar. In der vergangenen Woche gab es an mindestens acht Berliner Schulen Corona-Infektionen oder Erkrankungen.

Die Bildungsverwaltung unter Sandra Scheeres (SPD) behauptet, die Zahl der Corona-Fälle an Berliner Schulen zu kennen: Zunächst würden die Corona-Fälle der regionalen Schulaufsicht gemeldet und anschließend an den Bildungssenat weitergegeben. Öffentlich sind die Zahlen zu den Corona-Fällen an den Berliner Schulen allerdings nicht.