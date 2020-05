Nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung ist die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle von 405 auf 403 leicht gesunken (Stand Freitagabend um 19 Uhr). Damit wurden seit Beginn der Pandemie 6611 Fälle in der Stadt registriert. 190 Personen sind bislang an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es wurde also am Freitag kein neuer Todesfall gemeldet. Die Behörden in Brandenburg meldeten am Freitag vier aktive Fälle (insgesamt 3228). (Mehr unten im Newsblog.)

Die Betreiber von Fitness- und Yogastudios hoffen auf baldige Lockerungen. Nächste Woche berät der Senat über das weitere Vorgehen. Aber wie könnte es nach einer Wiedereröffnung weitergehen?

Polizeibilanz vom Himmelfahrtstag: Es blieb alles im Rahmen, sagte ein Sprecher. Allerdings gab es mehrere Einsätze, unter anderem am Müggelsee.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch haben sich mindestens 16 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt stehen 82 der 407 Bewohner der Unterkunft derzeit unter Quarantäne, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration am Donnerstag mitteilte.

