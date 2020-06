Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach eigenen Worten viel Respekt davor, wie Schüler, Eltern und Lehrer mit der Corona-Krise umgehen. Die vergangenen Wochen seien so etwas wie eine Belastungsprobe für sie gewesen. „Und das wird wahrscheinlich eine Weile lang noch so bleiben“, sagte Steinmeier am Mittwochnachmittag beim Besuch der Hedwig-Dohm-Oberschule in Berlin-Moabit.(Mehr dazu unten im Blog.)

Der Luftverkehr in Berlin wird durch die Coronakrise auf das Niveau der 90er Jahre zurückgeworfen. Bestenfalls erwarten die Berliner Flughäfen ein Drittel aller Passagiere. Seit Januar gab es rund sechs Millionen Fluggäste. „Ich wäre froh, wenn wir dieses Jahr zweistellig würden“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch. Weniger als zehn Millionen Fluggäste hatte es in Tegel und Schönefeld zuletzt 1993 gegeben.

Angesichts eines Party-Protests mit 400 Schlauchbooten am Pfingstwochenende in Berlin hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Disziplin angemahnt. „Diese Bilder bereiten mir Sorgen“, schrieb der Minister am Mittwoch auf Twitter. „Beim Feiern verbreitet sich das Virus besonders leicht.“

Zwar seien die Infektionszahlen in Deutschland aktuell auf niedrigem Niveau. „Gleichwohl sind wir noch mitten in der Pandemie. Lasst uns das Erreichte sichern und weiterhin im Alltag aufeinander Acht geben“, schrieb Spahn.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema Nach Demo-Rave in Berlin-Kreuzberg Teilnehmer von Bootsdemo sollen soziale Kontakte minimieren

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]