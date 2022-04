In Berlin wird die Isolationsfrist für Corona-Infizierte in dieser Woche noch nicht auf fünf Tage verkürzt. Der Senat beriet zwar am Dienstag laut einer Sprecherin darüber, fasste aber zunächst noch keinen Beschluss dazu. Es seien noch offene Fragen zu klären, hieß es zur Begründung. Das Thema komme voraussichtlich am Dienstag nächster Woche erneut auf die Tagesordnung. Eine Änderung beschloss der Senat aber doch: Für geimpfte und genesene Pflegeheim-Besucher entfällt künftig die Testpflicht. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

