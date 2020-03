In Berlin ist die Zahl der Coronavirus-Fälle so stark angestiegen wie nie zuvor. Die Senatsgesundheitsverwaltung meldete am Mittwochabend 519 Infizierte in Berlin. Das sind 136 Fälle mehr als noch am Dienstag, als die Verwaltung über 383 bestätigte Infizierte berichtete. Zuletzt hatte die Zahl eher um etwa 50 Fälle am Tag zugenommen.

Nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg appellierte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an die Vernunft der Bevölkerung, um Ausgangssperren zu vermeiden. Streit gibt es um die Spielplätze: Der Senat will sie trotz der bundesweiten Vereinbarung offenhalten. Fünf Bezirke widersetzen sich der Regelung: Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf und Spandau riegeln ihre Spielplätze ab. Nachdem er bei einer Feier im Abgeordnetenhaus Kontakt zum positiv getesteten israelischen Botschafter hatte, begibt sich Müller freiwillig bis Montag in Quarantäne. Auch die Sitzung des Abgeordnetenhauses am Donnerstag wurde abgesagt.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten.

