Fragwürdiges TV-Programm in der Berliner U-Bahn 20 Prozent Rabatt bis Ende April in der Wellness-Oase, ein ehemaliger Profi-Volleyballer in Mailand in Quarantäne, Schließung aller Apple-Stores: Das sind drei Beispiele aus dem aktuellen Programm des "Berliner Fensters", das in den Berliner U-Bahnen läuft. "Das geht so nicht!", twitterte ein Fahrgast an die BVG. "Weder nützlich noch zerstreuend."

Die Social-Media-Abteilung antwortete, er möge seine Beschwerde bitte ans "Berliner Fenster" richten; "Wir haben da keine Eingriffsmöglichkeiten."