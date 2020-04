Die Formel E am 21. Juni auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ist nun doch abgesagt worden. Erst vor zwei Tagen sagte Formel-E-CEO Jamie Reigle, man wolle sich in den nächsten zwei Wochen dazu positionieren.

Im Juli behält sich der Weltverband der FIA Formel E die Möglichkeit vor Veranstaltungen auszurichten. Allerdings wurden die Rennen aufgrund der Corona-Pandemie in New York und London im Juli bereits abgesagt. „Wir sollen so schnell wie möglich zum Rennbetrieb zurückkehren, aber unserer Priorität bei allen Entscheidungen gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der gesamten Formel E-Gemeinschaft“, so die Formel E in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen dieser Notfallplanung werden die Durchführung von Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Nutzung permanenter Rennstrecken und die Verlängerung der Saison bis zum Herbst geprüft. Die Formel E hatte ihre Saison am 13. März zunächst ausgesetzt. Die geplanten ePrix in Paris (18. April), Seoul (3. Mai) und Jakarta (6. Juni) waren bereits abgesagt worden.

Um die Fans bei Laune zu halten, hat die Formel E eine neue E-Sports-Serie ins Leben gerufen. Die meisten realen Formel-E-Fahrer werden ab Sonnabend, 18. April, mit einer Reihe von professionellen E-Gamern an insgesamt neun virtuellen Läufen antreten, die über Live-Streams übertragen werden. An jedem Wochenende wird es zwei virtuelle Rennen geben, da die Formel-E-Fahrer und die E-Gamer während der 90-minütigen Übertragung in getrennten Rennen antreten werden.

Die Formel E reagierte auf diebis Ende August alle Großveranstaltungen abzusagen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach am Donnerstag sogar davon, dass „mindestens“ bis Ende August Großveranstaltungen in Berlin nicht mehr stattfinden würden.