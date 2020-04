Ministerium: Genauer Fahrplan für Schulen nach Kabinettssitzung

Der genaue Fahrplan für die allmählichen Schulöffnungen in Brandenburg soll auf einer Kabinettssitzung am Freitag besprochen werden. Das sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Sie betonte, dass nur das Gesundheitsministerium über Öffnungen entscheiden könne, dies aber immer in enger Absprache geschehe. Das Kabinett will die am Mittwochabend angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen am Freitag formal beschließen.



Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte mitgeteilt, dass die Schulen ab dem 4. Mai allmählich wieder öffnen sollen. Den Anfang sollen demnach die Abschlussklassen machen und die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen sowie die letzte Grundschulklasse. Schon ab 27. April sollen Prüfungen wieder stattfinden - das betrifft Schüler der 10. Klasse an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, die in diesem Jahr den Mittleren Abschluss erreichen wollen. Die Länderchefs hatten sich zuvor mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Telefonkonferenz auf Lockerungen verständigt. (dpa)