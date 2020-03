Deutschland und Berlin weiten den Kampf gegen das Coronavirus immer stärker aus, doch die Zahl der Infizierten steigt täglich. Die Gesundheitsverwaltung meldete Dienstagabend 383 bestätigte Fälle in der Stadt (Stand: Dienstag, 16.30 Uhr). Streit gibt es um die Spielplätze: Der Senat will sie trotz der bundesweiten Vereinbarung offenhalten. Erste Bezirke widersetzen sich aber dieser Regelung: Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf und Spandau riegeln ihre Spielplätze ab. Pankow hingegen lässt sie geöffnet. Und die CDU fordert eine Schließung aller Spielplätze in Berlin.

Ab Mittwoch soll ein Großteil der Geschäfte geschlossen werden. Das werden zahlreiche Polizisten kontrollieren. Insbesondere Supermärkte, Apotheken und Drogerien, aber auch Baumärkte und Fahrradwerkstätten sind von der Schließung ausgenommen. Im Lebensmittelhandel soll auch das Sonntagsverkaufsverbot aufgehoben werden. Hinzu kommt eine Einschränkung der Öffnungszeiten von Restaurants auf 6 bis 18 Uhr. Um sich auf mögliche Engpässe in der Zukunft vorzubereiten, plant ein eigenes Covid-19-Krankenhaus für bis zu 1000 Patienten auf dem Messegelände.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Umwälzungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Mehr Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema Erklärung zur Coronavirus-Pandemie Merkel hält erste außerordentliche TV-Ansprache ihrer Amtszeit

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]