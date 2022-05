Sie wird viele Jahrzehnte das Stadtbild prägen: die neue Berliner U-Bahn. Jetzt sind die ersten Wagen fertig, schon gelb lackiert, aber noch ohne Sitze. Dicht an dicht stehen sie in der Halle. Am Montagnachmittag zeigte Stadler-Chef Jure Mikolcic Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und BVG-Vorstand Rolf Erfurt im Pankower Werk des Unternehmens, was in den letzten Monaten entstanden ist. Eingeladen hatte Stadler zum „Probestehen“, nicht Probesitzen.

Nach den Schwierigkeiten, die mit diesem Auftrag verbunden waren, ist es verständlich, dass auch ein Wagenkasten im Rohbau groß gefeiert wird. Die Berliner U-Bahn wird in Berlin gebaut, das hatte die Ausschreibung des Milliardenauftrags im Jahr 2019 ergeben. Dies hatte dem unterlegenen Konkurrenten Alstom nicht gepasst, der französische Großkonzern klagte gegen die Vergabe durch alle möglichen Instanzen.

Erst im März 2020 hatte das Kammergericht endgültig entschieden: Die BVG darf die 1500 Wagen bei Stadler kaufen. Mit ihnen wollen die Berliner Verkehrsbetriebe ihre Fahrzeugflotte der U-Bahn komplett erneuern, der Senat sprach von einer „Zukunftssicheren Schienenfahrzeugbeschaffung“. Der existierende Fuhrpark ist in die Jahre gekommen. Es gibt 1300 Wagen aus 17 verschiedene Baureihen, die meisten sind Jahrzehnte alt.

Eine Serie, die „F79“ musste vollständig verschrottet werden, da irreparable Risse im Wagenkasten auftraten. Die Not ist so groß, dass im Fahrplan Takte ausgedünnt werden mussten. 2018 dachte die BVG sogar laut darüber nach, eine Linie ganz einzustellen – eine Drohung an die Politik, endlich neue Züge zu bestellen.

Serienfertigung ab Ende 2023

Die ersten Prototypen sollten 2021 geliefert werden, so sah es der Plan vor, bevor Alstom seine Juristen losschickte. Jeweils zwölf Wagen des Kleinprofils (Linien 1 bis 4) und des Großprofils (Linien 5 bis 9), so hieß es bei der Vergabe des Auftrags. Nun sollen sie in Ende des Jahres fertig sein. Anschließend gehen sie für sechs Monate in ein Testprogramm.

Das Ergebnis ist die Entscheidungsgrundlage für die Zulassungsbehörde. Anschließend beginnt laut Stadler 2023 mit acht Fahrzeugen der Probebetrieb mit Fahrgästen bei der BVG, der mindestens drei Monate dauern wird.

Die Serienlieferung soll dann Ende 2023 beginnen – wenn sich die Vorserie bewährt – woran am Montag niemand zweifelte. Dass auch an neuen Zügen etwas kaputtgehen kann, haben die letzten Jahre gezeigt: Erst waren Gummidichtungen durchlässig, sodass Wasser eindrang ins Innere, zuletzt mussten Wagen unvorhergesehen in die Werkstatt, weil Dämpfer kaputt gingen.

Fließbandarbeit ohne Fließband

Jarasch und Erfurt standen am Montag begeistert vor den Wagenkästen in der extra gebauten Werkshalle von Stadler, direkt am alten Mauerstreifen. „Die neuen Züge machen das Fahren weitaus attraktiver“, sagte Jarasch. „Die Vorfreude ist groß bei uns“, berichtete Erfurt. Und Mikolcic: „Es macht uns stolz, die neue U-Bahn für Berlin bauen zu dürfen.“

„Aus Berlin für Berlin“, wirbt Stadler, was so nicht ganz stimmt: Die rohen Wagenkästen werden per Lastwagen aus osteuropäischen Stadler-Werken zugeliefert, zum Beispiel aus Ungarn. Der Ausbau erfolgt aber in Pankow, für diesen Großauftrag hat das Schweizer Unternehmen 100 Millionen Euro investiert. „An einer Seite der Halle kommt der Wagenkasten rein, auf der anderen Seite die komplette U-Bahn raus“, hatte Jure Mikolcic vor wenigen Wochen im Tagesspiegel-Interview gesagt. Eine Art Fließbandarbeit, nur ohne Fließband.

Stadler und Berlin sind für mindestens 45 Jahre auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden, wie die frühere Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) vor zwei Jahren sinngemäß formuliert hatte. Denn der Auftrag umfasst nicht nur eine 13-jährige Bauzeit, sondern auch eine Ersatzteilgarantie für 32 Jahre.

Die vertraglich fixierte Mindestbestellmenge umfasst 606 Wagen. Tatsächlich benötigt die U-Bahn aber die ganze Flotte, vermutlich wird Stadler alle 1500 Waggons liefern im Wert von drei Milliarden Euro. Wenn die Serienfertigung läuft, sollen alle fünf Werktage vier Wagen fertig werden – ein enormes Tempo.

Die neuen Züge heißen „J“ für das Großprofil und „JK“ für das Kleinprofil, die BVG hat nach der vorangegangenen Baureihe „I“ einfach den nächsten Buchstaben im Alphabet genommen. Einen Spitznamen wie „Icke“ für die Baureihe I gibt es für die neuen Wagen noch nicht, vermutlich wird die BVG wieder die Berliner Schnauze um Rat fragen.

Eine Vereinheitlichung auf nur noch zwei verschiedene Modelle soll die Instandhaltung und Wartung deutlich vereinfachen, zumal viele Teile identisch sein sollen bei den Waggons des Groß- und des Kleinprofils. Künftig können in den beiden Netzen die Züge frei miteinander gekuppelt werden. Das geht bislang nicht, was Fahrgäste an zu kurzen Zügen besonders auf den Hochbahnstrecken verärgert in der Hauptverkehrszeit.