Daniel Brühl auf Mallorca „Aus Deutschland kannte ich die Insel als Ort der Besoffenen“

Filmstar Daniel Brühl liebt Mallorca und will auch bald auf der spanischen Mittelmeerinsel arbeiten. „Meinen neuen Film möchte ich auf Mallorca drehen“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag in Palma. Er hält sich dieser Tage anlässlich des Mallorca International Filmfestivals auf der Balearen-Insel auf, das am Mittwoch eröffnet wurde und noch bis Dienstag läuft. Im Rahmen der Eröffnungszeremonie erhielt Brühl den sogenannten „Evolution Icon Award“.

Nach Mallorca komme er seit 20 Jahren regelmäßig, erzählte er Journalisten in Palma. „Aus Deutschland kannte ich die Insel als Ort der Besoffenen, wo die Leute vom Balkon springen. Mein spanischer Onkel Juan schwärmte aber immer von der Schönheit Mallorcas.“

Mal ist er Berliner, mal ist er es nicht

Gerüchte, er sei nach Spanien umgezogen, bestritt der Darsteller: „Ich bin immer noch Berliner. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt: Wo wohnst du denn jetzt? Ehrlich gesagt, möchte ich mich gar nicht mehr dazu äußern.“ Er betonte: „Ich komme aus beiden Ländern und pendle viel.“

Dass es diese Gerüchte gibt, dafür ist Brühl auch selbst verantwortlich: Noch im Juli 2022 erzählte er dem Magazin „Bunte“, dass es ihm und seiner Familie während der Coronazeit in Berlin zu eng geworden sei. Außerdem sei „die Kriegssituation, die sich in Berlin viel näher anfühlt“, Anlass gewesen, nach Spanien zu ziehen.

Insbesondere seinem fünfjährigen Sohn, „der jetzt viele Fragen stellt“, habe er die Möglichkeit bieten wollen, „in die zweite Heimat zu ziehen, wo es einfach friedfertiger ist“. Der Umzug sei für ihn letztlich „eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe“.

Tatsache ist, Brühl ist geschäftlich in Berlin verankert, unweit des Görlitzer Parks führt er nach wie vor erfolgreich das Tapas-Restaurant „Bar Raval“, nachdem ein ähnliches Projekt im Prenzlauer Berg 2017 nach neun Monaten wieder schließen musste.

Berliner Schauspielerin gründete das Filmfestival auf Mallorca

Die Berliner Schauspielerin Sandra Lipski rief das Filmfestival auf der Urlaubsinsel vor elf Jahren ins Leben. Durch ihr Netzwerk lockte sie in den vergangenen Jahren Hollywood-Stars wie Danny DeVito nach Palma. Neben Brühl erhielten dieses Jahr auch die spanische Regisseurin Isabel Coixet und der US-amerikanische Kameramann und Oscarpreisträger Erik Messerschmidt eine Auszeichnung.

Wie es dazu kam, dass sie Daniel Brühl als Stargast gewinnen konnte, erzählte Lipski dem „Mallorca Magazin“: Man habe sich auf der deutschen Oscar-Party in Los Angeles im Januar kennengelernt. Sie habe ihm dort von ihrem Festival erzählt. Außerdem verriet sie, dass zur Abschluss-Gala ein weiterer „Icon Award“ verliehen werde. Den bekomme dann die dänische Regisseurin Susanne Bier, weil ihr Film „The Night Manager“ weitgehend auf Mallorca gedreht wurde. (mit dpa)