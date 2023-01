„Das Chaos nimmt kein Ende“ Berliner Senatsverwaltung verschläft Vertragsverlängerung zur Affenpocken-Impfung

Aktuell sind in Berlin keine Impfungen gegen das Affenpockenvirus möglich. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat die Kooperation zwischen dem Land Berlin und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur Impfkampagne nicht rechtzeitig verlängert. Zuerst hatte der RBB berichtet. Demnach habe die KV die zuständigen Praxen am 2. Januar in einem Schreiben darüber informiert, dass zum Jahresbeginn vorerst keine Impfungen gegen Affenpocken mehr möglich seien.

Eine Sprecherin der KV bestätigte dem Tagesspiegel am Mittwochmorgen, dass dieser Brief „direkt an die impfenden Praxen ging“, wollte ihn aber nicht zur Verfügung stellen. Wie der RBB weiter berichtete, hatte eine Praxis für Infektiologie in Prenzlauer Berg das Schreiben der KV unmittelbar nach Erhalt am 2. Januar auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

In dem Schreiben heißt es, der Vertrag für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Praxen und dem Land Berlin sei bis zum 31. Dezember 2022 befristet gewesen. Im Dezember hätten die Verhandlungen zu einer Verlängerung der Kooperation „leider noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden“ können.

In der ersten Januarwoche solle entschieden werden, „ob die bisherige Kooperationsvereinbarung fortgesetzt werden kann.“ Die Senatsverwaltung von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) habe darum gebeten, die Impfungen gegen das Affenpockenvirus vorerst auszusetzen. Die KV empfahl den betroffenen Praxen in ihrem Schreiben, schon vereinbarte Termine zu verschieben.

Die beiden Infektiologen der Praxis in Prenzlauer Berg erklären auf Ihrer Internetseite, die zuständige Senatsverwaltung habe Ihnen am 16. Dezember 2022 noch mitgeteilt, der Vertrag zwischen dem Land und der KV zur Affenpocken-Impfkampagne werde bis zum 30. Juni 2023 fortgesetzt. Nun müsse die Praxis in den ersten beiden Januarwochen mehr als 50 geplante Impfungen absagen. Ab dem 16. Januar gebe es wieder Termine – in der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt der Vertrag verlängert worden sei.

Berlin verzeichnet deutschlandweit am meisten Affenpocken-Fälle

Auch andere Praxen, die Teil der Impfkampagne sind, bringen ihren Frust über die fehlende Vertragsverlängerung zum Ausdruck. Eine Berliner Schwerpunktpraxis zur sexuellen Gesundheit schreibt auf ihrer Internetseite: „Leider nimmt das Chaos rund um die Impfung gegen die ‘Affenpocken’ (MPXV) kein Ende“. Vorerst könne es keine Impfungen mehr gegen das Virus geben, alle bereits vereinbarten Termine müssten abgesagt werden.

Eine Angestellte einer Praxis für Infektiologie in Schöneberg sagte dem Tagesspiegel am Mittwochmorgen, sie hätten noch „800 Impfdosen hier liegen“, die aktuell nicht verimpft werden könnten. Sollte es zu keiner Verlängerung der Impfkampagne kommen, „müssen wir den Impfstoff wegschmeißen“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schreibt auf seiner Internetseite, im Mai 2022 seien die ersten Fälle von Affenpocken in Deutschland aufgetreten. Bis zum 3. Januar 2023 habe das RKI deutschlandweit insgesamt 3677 Fälle verzeichnet. Berlin ist dabei das Bundesland mit den meisten Fällen: Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) wurden in der Hauptstadt bislang 1669 Fälle registriert – darunter seien 1665 männliche und vier weibliche Infizierte. Seit August 2022 gehen die Zahlen deutschlandweit zurück, in Berlin traten in den vergangenen Wochen keine neuen Fälle auf.

Das Affenpockenvirus überträgt sich bei engem Hautkontakt. In vielen Fällen verläuft eine Infektion milde und macht sich etwa durch Fieber, oder Erschöpfung, teilwiese auch schmerzhafte Knötchen bemerkbar. Es sind aber auch schwere Krankheitsverläufe möglich.

