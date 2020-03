Diakonie warnt: Alte, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung durch fehlendes Schutzmaterial gefährdet

Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz schlägt angesichts des Mangels an Schutzausrüstung Alarm. „Der Schutz sowohl für Patienten und Bewohner als auch für die Mitarbeitenden ist akut in Gefahr, sagte Vorstandsmitglied Andrea Asch. „Unsere Pflegekräfte müssen in der täglichen Versorgung in den direkten körperlichen Kontakt mit den alten Menschen gehen, dadurch besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für beide Seiten. Im Pflegebereich fehlt es massiv an jeglichen Schutzmaterialien. Auch in unseren Behinderteneinrichtungen ist die Lage dramatisch. Wir müssen für die besonders gefährdeten pflegebedürftigen Menschen die direkten Infektionswege durch den Einsatz von Schutzmaterialien unterbinden.“

"Warten seit Wochen auf Lieferungen"

Sie beklagt, dass Schutzmaterialien wie Masken, Schutzkittel oder selbst Gummihandschuhe „derzeit kaum oder nur zu massiv überzogenen Preisen zu bekommen sind“. Barbara Eschen, die Direktorin des Diakonischen Werks, erklärte: „Unsere Einrichtungen warten seit Tagen vergeblich auf die angekündigten Lieferungen.“ Sowohl Andrea Asch als auch Barbara Eschen warnten, dass der mangelnde Schutz in den Pflegeeinrichtungen dazu führen werde, dass die Infektion alter, pflegebedürftiger und auch behinderter Menschen zunehmen werde, so dass diese in Kürze in die Intensivbereiche der Krankenhäuser verlegt werden müssten. „Da inzwischen selbst Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe fehlen, ist die Lage in allen sozialen Feldern höchst schwierig und bedarf dringender Unterstützung der Behörden“, sagte Barbara Eschen. (Frank Bachner)