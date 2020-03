Polnische Berufspendler sollen finanzielle Hilfen erhalten

In Brandenburg sollen polnische Berufspendler, die von den neuen Corona-Regelungen in Polen betroffen sind, finanzielle Hilfe erhalten. Wenn sie bleiben und weiter arbeiten, sollen sie pro Tag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro erhalten. Das vereinbarten am Donnerstag das Finanz- und das Wirtschaftsministerium. Hinzu kommen 20 Euro täglich für jedes Familienmitglied, wenn es sich in Brandenburg aufhält. „Wir werden Sie unterstützen“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD). Berufspendler werden gebeten, ihre Arbeit fortzusetzen. Es gehe darum, einen wirksamen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens in Brandenburg zu leisten, betonte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).

Am Freitag tritt die neue Regelung in Polen in Kraft, wonach polnische Berufspendler nach der Rückkehr in die Heimat 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen.

Bei den Brandenburger Landwirten liegen die Nerven blank. „Es fällt schwer, Ruhe zu bewahren.“ Besonders seien die Bauern mit Tieren betroffen, die täglich gefüttert und gepflegt sowie gemolken werden müssten. Von den etwa 40 000 Beschäftigten in der Landwirtschaft in Brandenburg, seien fast 1000 Berufspendler aus Polen vor allem in der Milchviehhaltung und im Gartenbau tätig. „Teilweise gibt es Arbeitsschichten oder Kolonnen, die zu 100 Prozent aus polnischen Berufspendlern bestehen“, sagte Wendorff. Es sei nicht auszudenken, wenn diese 14 Tage wegen Quarantäne ausfallen würden.

Die Landesärztekammer hat unterdessen vor einem Aderlass im Gesundheitswesen durch die Corona-Quarantäne-Verordnung für polnische Berufspendler gewarnt. In manchen Kliniken vor allem in Grenznähe kämen mehr als 30 Prozent der Beschäftigten aus Polen zur Arbeit, sagte Frank Ullrich Schulz, Präsident der Landesärztekammer, am Donnerstag. Dabei handele es sich um rund 280 Mediziner. Dazu kämen noch Krankenschwestern und Hebammen. (dpa)