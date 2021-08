Nach der Tötung der zweifachen Mutter Maryam H. aus Afghanistan mutmaßlich durch zwei ihrer Brüder hat Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach ihre Ablehnung der Bezeichnung „Ehrenmord“ bekräftigt. Sie bleibe dabei, dass Begriffe wie „Ehrenmord“, „Mord aus Leidenschaft“ oder „Familiendrama“ ungeeignet seien, um Morde wie den an der Afghanin zu beschreiben, sagte die Linken-Politikerin nach der Senatssitzung am Dienstag auf Nachfrage.

„Sie machen nicht deutlich, worum es geht. Hinter den Morden steht keine Religion oder Kultur, sondern eine patriarchale Struktur“, sagte Breitenbach. Die genannten Begriffe würden verkennen, dass Frauen ermordet würden, weil sie Frauen seien. „Wären sie Männer, würden sie noch leben. Frauen wird verboten, ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrzunehmen. Wenn sie sich dieses Recht nicht nehmen lassen, sind sie in Gefahr, ermordet zu werden.“ Breitenbach verwende deshalb weiterhin den Begriff „Femizid“.

Breitenbach wandte sich außerdem an ihre Kritiker: „Dass mir Verharmlosung vorgeworfen wird, macht mich fassungslos.“ Aus ihrer Sicht seien Begriffe wie „Ehrenmord“ oder „Familiendrama“ verharmlosend.

Ihr liege es fern, Taten zu ignorieren oder kleinzureden, sagte die Senatorin. „Aber so zu tun, als sei der Mord an Frauen importiert, ist auch nicht richtig.“ Es habe schon immer deutsche Männer gegeben, die ihre Frauen ermordeten. „Das ist keine Frage von Herkunft, sondern eine Frage von Geschlecht. Die meisten Morde an Frauen finden von Männern statt. Und zwar von Männern aus ihrem nahen Umfeld.“

Dazu sagte Breitenbach weiter: „Männer müssen sich mal überlegen, was das für Frauen bedeutet.“ Breitenbach hob hervor, dass die Senatsverwaltung für Soziales gezielt die Zahl von Frauenunterkünften für Geflüchtete erhöht habe und in allen Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete Frauen- und Kinderschutzprogramme gestärkt habe.

Überwachungskameras dokumentierten Leichentransport im Koffer

Unterdessen wurden am Dienstag weitere Details der Tat bekannt. Die Verdächtigen sollen die Leiche ihrer Schwester am 13. Juli in einem großen Rollkoffer zwischen vielen Menschen im belebten Bahnhof Berlin-Südkreuz hindurchgezogen haben. Das zeigen Foto aus Überwachungskameras, die die „Bild“-Zeitung am Dienstag veröffentlichte. Die Brüder im Alter von 22 und 25 Jahren sollen ihre 34-jährige Schwester in Berlin getötet und ihre Leiche nach Bayern gebracht und dort vergraben haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Videoaufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet, wollte sich aber zu den Bildern nicht äußern. Der Koffer auf den Bildern sieht ausgebeult aus und wirkt sehr schwer. Zu zweit wuchteten die beiden jungen Männer ihn in den ICE, umgeben von wartenden Reisenden. Die Kriminalpolizei zeigte später durch einen Versuch, dass sich ein Frauenkörper in dem Koffermodell unterbringen lässt.

Die Brüder sollen die Tat „aus gekränktem Ehrgefühl“ begangen haben, weil das Leben der Schwester nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen habe, erklärte die Staatsanwaltschaft. Seit dem 4. August sitzen die Brüder in Untersuchungshaft. Die Männer und die Tote stammen aus Afghanistan und leben seit einigen Jahren in Deutschland. (mit dpa)