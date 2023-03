Das nächste kaputte Berliner Schwimmbad „Müssen das Baby-Becken monatelang sperren“

Sperrung des Freibads an der Gatower Straße, Sperrung auch in Siemensstadt: Spandau ist der Berliner Bezirk der kaputten Schwimmbecken. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, dessen aktuelle Ausgabe es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Technische Gutachteruntersuchungen hätten letzte Woche ergeben, „dass wir das Nichtschwimmerbecken ab sofort schließen müssen“, meldet nun auch der SC Siemensstadt um Matthias Brauner (6000 Leute).

Folge? „Alle Babyschwimmkurse müssen somit komplett abgesagt werden. Der öffentliche Badebetrieb muss weiter begrenzt werden und findet nur noch im großen Becken statt.“

Die Schwimmhalle an der Buolstraße Ecke Rohrdamm ist auch nicht mehr die Jüngste: Sie wurde im Sommer 1984 eröffnet.

„Unser Sport Club ist gemeinsam mit dem Senat bemüht, die sich nun ergebenden Sanierungsmaßnahmen vorzubereiten und zügig umzusetzen. Dennoch müssen wir mit einer Schließung von mehreren Monaten rechnen.“ Wo sind die Schwimmflügel?

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Den Spandau-Newsletter gibt es einmal pro Woche und mit konkreten Nachrichten aus den Ortsteilen, Kiez-Debatten, vielen Tipps und Terminen: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen für Sie aus Spandau in der Übersicht.

1. Schrottboot abgesoffen, weil die Politik nur zuguckt. Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen.

Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen. „Brauchen Neubauviertel Kirchtürme?“ Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow

Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow Senat plant Abriss von drei Brücken in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld

in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld U-Bahnhof Altstadt: Zugang wird 22 Monate dicht gemacht

Zugang wird 22 Monate dicht gemacht U-Bahnhof Paulsternstraße : endlich ein Fahrstuhl!

: endlich ein Fahrstuhl! Ausflugsziel Sacrower See : Restaurant-Betrieb eingestellt

: Restaurant-Betrieb eingestellt Schwimmen (I) : Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch

: Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch Schwimmen (II): Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken

Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken Schwimmen (III): Sperrung auch in Siemensstadt

Sperrung auch in Siemensstadt Freybrücke: neue Idee für Technoschiffe auf der Havel

neue Idee für Technoschiffe auf der Havel Polizei in Kladow: Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank

Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank Saisonstart für den Markt in der Altstadt

für den Markt in der Altstadt Neue Pläne für den Ausbau des Ritterfelddamms: Kladow wird Autobahn-Projekt

...und noch viel mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite