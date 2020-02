Brandenburgs Verfassungsgericht hat die AfD in die Schranken gewiesen: Das höchste Landesgericht hat Landtagsvizepräsident Andreas Galau (AfD) per einstweiliger Anordnung dazu verpflichtet, eine von der CDU nach den rassistischen Hanau-Morden beantragte aktuelle Stunde im Plenum über Rechtsterrorismus zuzulassen. Galau dürfe die Debatte nicht blockieren, das stehe ihm nicht zu, vielmehr sei er zur Neutralität verpflichtet.

Damit folgte das Verfassungsgericht dem Eil-Antrag der CDU-Landtagsfraktion. Sie hatte einen Wechsel des Themas für die Debatte am Donnerstag beantragt - statt hundert Tage Kenia-Koalition mit SPD und Grünen sollte das Thema lauten: „Walter Lübcke, Halle, Hanau – wehrhafte Demokratie in der Pflicht“. In der Landtagsdebatte soll es nach dem Willen der CDU-Fraktion und in Absprache mit der Koalition um die Konsequenzen für den Rechtsstaat nach den rassistischen Morden von Hanau gehen - auch für Brandenburg. Galau lehnte das ab und verweigerte das nötige Einvernehmen mit Parlamentspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD). Galau erklärte, es gebe keinen Bezug zum Land Brandenburg und die Hanau-Morde würden damit instrumentalisiert, das dürfe aus Rücksicht auf die Opfer nicht. zugelassen werden. Nun entschied das Verfassungsgericht: Galau hat nicht das Recht, darüber zu befinden.

Das Gericht hat entschieden, dem Vize- präsidenten des Landtags stehe ein „von ihm der Sache nach geltend gemachtes Prüfungsrecht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nicht zu“. Es gehöre zu autonomen Rechten der CDU-Fraktion festzulegen, welche landespolitischen Themen sie zur Aktuellen Stunde anmelden wolle.