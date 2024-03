Der prominente Wochenrückblick Barbara Schöneberger hat keinen Bock mehr auf Berlin

Die Auferstehung von damals ist das Comeback von heute, oder so – und damit frohe Ostern! Von deutschen Trash-Promis, die sich in der vergangenen Woche in der „RTL“-Sendung „Die Passion“ zum Narren machten, soll aber nicht die Rede sein, auch wenn Jimi Blue Ochsenknecht als Judas eine denkbar erinnerungswürdige Performance in der Kassler Innenstadt hinlegte.

Schon zum dritten Mal gab es das vor-österliche Spektakel im Privatfernsehen zu sehen. In einer Mischung aus Amateur-Theater, Reality-TV und Musical haben dieses Jahr unter anderen Hannes Jaenicke, Ben Blümel und Jenny Elvers die christliche Leidensgeschichte mehr oder weniger live nachgestellt. Aber, wie gesagt, darum soll es nicht gehen.

Für viel mehr Aufmerksamkeit sorgte nämlich der, nun ja, TV-totgeglaubte Stefan Raab: Nach sechsjähriger Funkstille postete er am Freitag ein Video auf seinem Instagram-Account.

Hauptsache weg aus Berlin

Darin zu sehen ist sein ehemaliger Sidekick Elton, wie er auf einem einsamen See herum rudert und Raab sucht. „Du bist ja nur noch Haut und Knochen, alle suchen dich“, lautet Eltons Begrüßung, als er Raab endlich findet. Dieser antwortet: „Hä, wieso?“ Na, weil er fast zehn ja weg gewesen sei und es an der Zeit wäre, dass er endlich mal wieder was mache. Nach einigem Hin und Her, kommen die beiden zu dem Ergebnis, das Raab eigentlich alles schon mal gemacht hätte – außer Influencer.

Es folgt die große Ankündigung: wenn er bei Instagram innerhalb drei Tage neun Millionen Follower bekommen würde (der Richtwert ist die Anhängerschaft der Fitness-Influencerin Pamela Reif), dann gäbe es ein Comeback.

Wie genau das aussehen wird, werden wir wohl nie erfahren, denn auch wenn er es innerhalb kürzester Zeit auf immerhin über zwei Millionen schaffte, neun werden es bis Ostermontag wohl nicht mehr werden. Und trotzdem, zumindest Raabs Name wird tatsächlich bald wieder im TV zu sehen sein: Jüngst wurde bekannt, dass er mit seiner neuen Produktionsfirma eine Fußball-Show ins Programm bringen wird. Während der Europameisterschaft soll das Format „Das RTL EM-Studio – alle Spiele, Tore, Emotionen“ täglich die Ereignisse thematisieren. Moderiert wird die Sendung von Elton und Jan Köppen.

Besagter See war übrigens nicht der Wannsee, auch wenn der aktuell ähnlich verlassen sein dürfte. Berlin ist über die Ostertage traditionell leergefegt und die hiesige Prominenz verreist. Choreograf Detlef D! Soost zum Beispiel nach Antalya. Das überrascht insofern, als er doch aktuell erfolgreicher Teilnehmer der TV-Show „Let’s Dance“ ist. Weil am Karfreitag aber Tanzverbot ist, musste die Livesendung pausieren. Das traf sich gut, denn Soost arbeitet nebenberuflich als Fitness-Trainer in einem türkischen Hotel.

Die Königsdisziplin der Comebacks

Wo die Wahlberlinerin Barbara Schöneberger sich gerade aufhält, ist nicht bekannt, es könnte aber sehr gut sein, dass auch sie über die Feiertage der Hauptstadt den Rücken kehrte. Der Deutschen Presse-Agentur erzählte sie vergangene Woche, sie wolle die Stadt über kurz oder lang für immer verlassen. Nach Schweden nämlich, aufs Land.

Grund dafür sei ihr grüner Daumen, der in Berlin oft zu kurz käme. In ihrem schwedischen Garten hingegen pflanze sie von Salat, Tomaten, Äpfeln, Beeren bis hin zu Kartoffeln alles Mögliche an, außerdem halte sie Hühner und selbstgezüchtete Rinder. „Mein Ziel ist es, irgendwann mal dort (in Schweden) wirklich selbstständig und autark leben zu können. Mich zieht es nicht mehr so in die Großstadt. Ich mache das jetzt noch eine Zeit lang und dann bin ich weg“, wird Schöneberger zitiert.

Wer nicht will, der hat schon, lautet eine in dem Zusammenhang wohl passende deutsche Weisheit, und die trifft auch auf ein weiteres Comeback der letzten Woche zu. Das ist nicht irgendein Comeback, sondern die Königsdisziplin der Comebacks: das Liebes-Comeback. Oliver Pocher und Allesandra Meyer-Wölden (besser bekannt als Sandy, auch Ex von Boris Becker) beantworten in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ Fragen von Fans. Und weil einer wissen will, wann es ein Liebes-Revival gibt, werden die beiden ausnahmsweise mal ernst: Man stecke in einer tiefen Freundschaft und die wolle man nicht riskieren, lautete die Antwort. Für Schlagzeilen, die gegenteiliges behaupteten, hat es trotzdem gereicht.