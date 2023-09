Der prominente Wochenrückblick Kylie Jenner knutscht bei Beyoncé und Lena-Meyer Landrut fällt vom Pferd

Auch in dieser Woche haben die Promis wieder alles getan, um bei ihrem Publikum für ausreichend seichte Unterhaltung zu sorgen zwischen all den ernsthaft schlimmen Nachrichten des Weltgeschehens. Wobei Leid ja individuell ist.

Kommen wir also zur ersten persönlichen Tragödie: Joe Jonas (der Mittlere der „Jonas Brothers“) und die britische Schauspielerin Sophie Turner wollen sich scheiden lassen. Laut eines offiziellen Statements soll das eine gemeinsame Entscheidung gewesen sein, die, natürlich, im Guten gefällt wurde. Laut Insider-Quellen allerdings soll Jonas unglücklich über das ausschweifende Party-Leben seiner Angetrauten gewesen sein. Er hätte sich sogar mal um die zwei gemeinsamen Kinder kümmern müssen, während die „Game of Thrones“-Darstellerin irgendwo anders war.

Insider sind oft mit Vorsicht zu genießen, Fans des Paares sind sich ziemlich sicher, dass es sich bei besagten Quellen um sein PR-Team handelt. Was wir jetzt aber wissen, und auch diese Information stammte ursprünglich aus einer dieser dubiosen Quellen: Unternehmerin Kylie Jenner datet Schauspieler Timothée Chalamet. Es gibt nun Aufnahmen, die das beweisen. Entstanden sind diese während eines Beyoncé-Konzerts in Los Angeles. Das Konzert soll ein Höhepunkt der Welttournee Beyoncés gewesen sein, weil sie an diesem Tage Geburtstag hatte und jeder da war, dem auf Instagram über zehn Millionen Menschen folgen. Mit dabei unter anderem Jeff Bezos, Lizzo, Zendaya, Katy Perry und Meghan Markle (ohne Prinz Harry). Diana Ross sang ein Geburtstagsständchen.

Jimmy Fallon musste Mitarbeiter um Entschuldigung bitten

Außerdem wurden auch Kylies Schwestern Kendall Jenner, Kim und Khloe Kardashian (inklusive Söhnen, Töchtern, Nichten und Neffen) und Mutter Kris Jenner gesichtet. Die älteste Schwester aus dem Kardashian-Jenner-Clan, Kourtney Kardashian, musste aus Schwangerschaftsgründen zu Hause bleiben. Am Baby, das sie gemeinsam mit ihrem Gatten, dem Blink182-Drummer Travis Barker erwartet, musste eine dringende, vorgeburtliche Operation durchgeführt werden. Laut eines X-(Twitter)-Posts sei jetzt aber alles wieder gut und Barker könne seine Tour in Europa fortsetzen.

Zurück zu schlechten Nachrichten: Teile der Crew der Late-Night-Show rund um Jimmy Fallon haben über ein toxisches Arbeitsumfeld geklagt, was vor allem an Fallons „Ausbrüchen“ liege. Ein Mitarbeiter hatte der Zeitschrift „Rolling Stone“ gesteckt, dass Fallon aufbrausend und unberechenbar sei. In Anbetracht der Vorwürfe kommt sein Statement dazu aber ziemlich berechenbar daher: „Es ist peinlich, und ich fühle mich so schlecht“, ließ er seine Mitarbeiter via Zoom-Konferenz wissen.

Eine mögliche Bitte um Entschuldigung hätte für den Sitcom-Star Danny Masterson indes nicht gereicht: Wegen zweifacher Vergewaltigung wurde er zu einer Haftstrafe von 30 Jahren bis Lebenslänglich verurteilt. Seine „Die wilden Siebziger“-Kollegen Ashton Kutcher und Mila Kunis hatten sich zuvor vergeblich an die zuständige Richterin gewandt, um sie milde zu stimmen. Masterson hätte einen „bemerkenswerten Einfluss“ auf die beiden gehabt.

In Berlin derweil war wenig bis gar nichts los, weshalb sich auch alle über ein Playboy-Cover der 66-jährigen Desirée Nick unterhielten. Obwohl, Moment: Lena Meyer-Landrut fiel vom Pferd, brach sich den Steiß und fühlt sich jetzt „deutlich geerdeter“. Wenn das mal keine ganz große Unterhaltung ist.