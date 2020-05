Die Vollsperrung ist erforderlich, um das neue elektronische Stellwerk am Alexanderplatz anzuschließen. Nach Angaben der BVG dient es der Vorbereitung zur Verlängerung der U5 Richtung Hauptbahnhof.

Bis Sonntagabend fahren die Züge der U5 nur bis Strausberger Platz.

Es gibt Ersatzverkehr mit Bussen zum Alex. Zudem gibt es Pendelverkehr zwischen Frankfurter Allee und Frankfurter Tor sowie zwischen Frankfurter Tor und Strausberger Platz jeweils im Zehn-Minuten-Takt.

Die Fahrzeit verlängert sich deutlich, die BVG empfiehlt deshalb eine Umfahrung mit der S-Bahn, und zwar entweder zwischen Frankfurter Allee und Ostkreuz oder zwischen Lichtenberg und Alexanderplatz.

Mehr zum Thema U5-Lückenschluss zwischen Alex und Brandenburger Tor Richtfest für den himmlischsten U-Bahnhof Berlins

Die als Ersatz fahrenden Busse, halten in Richtung S+U Alexanderplatz nicht am U Schillingstraße, dafür an der Straßenbahnhaltestelle Büschingstraße.