Deutliche Kritik an Magnetschwebebahn Berliner SPD rückt von CDU-Vorschlag ab

Die SPD geht auf Distanz zum Vorschlag ihres Koalitionspartners, eine Magnetschwebebahn durch die Berliner Innenstadt zu bauen. Zudem übt der verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, Tino Schopf, deutliche Kritik an der Kommunikation der CDU.

„Für die SPD Berlin gilt der Koalitionsvertrag und die darin vereinbarten Prioritäten für die Mobilitätspolitik“, sagte Schopf dem Tagesspiegel. „Das ist vor allem die Stärkung des Umweltverbundes, also der Ausbau der Rad- und Fußverkehrs sowie des schienengebundenen ÖPNVs.“

Die Berliner SPD stehe neuen Mobilitätsformen grundsätzlich offen gegenüber, wenn sie einen „überzeugenden Mehrwert für die Mobilität Berlins“ hätten und finanzierbar seien. „Bei der nun vorgeschlagenen Magnetschwebebahn habe ich da große Zweifel“, sagte Schopf. Er verwies unter anderem auf die notwendige Infrastruktur und das Personal, das dafür notwendig wäre. „Mir fehlt die Fantasie, wie das innerhalb von zwei Jahren realisiert werden soll.“

Schopf kritisiert zudem, dass die CDU das Projekt in den aktuellen Haushaltsberatungen und auch in den Koalitionsverhandlungen mit keinem Wort erwähnt hätten, sondern die Fraktion davon aus der Presse erfahren hätte. „So stelle ich mir eine Zusammenarbeit unter Koalitionspartnern nicht vor“, sagte der SPD-Politiker.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Berliner CDU eine rund fünf Kilometer lange Pilotstrecke für eine Magnetschwebebahn durch die Berliner Innenstadt bauen will. „Wir müssen als Metropole so etwas mal probieren“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner. In der Senatsverkehrsverwaltung würden dazu bereits die nötigen Untersuchungen laufen.

„Wenn wir zum Ergebnis kommen, dass wir das machen können, gibt es die Finanzierung dafür. Das haben wir sichergestellt“, sagte Stettner. Er taxierte die Kosten auf rund 80 Millionen Euro, die aus dem von SPD und CDU geplanten Klimasondervermögen bereitgestellt werden könnten.