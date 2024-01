Die bundesweite Rechtsfront trifft sich in Potsdam Villa mit Seezugang – wo AfD, Maaßen, Identitäre und Compact Pläne aushecken

Es ist eine Villa im Norden Potsdams, deren Name in der Hotelbranche Renommee verspricht. Mitte der 1920er Jahre errichtet, konservativ, preußisch, aber seinerzeit auch verheißungsvoll modern, vor allem mit Zugang zum Lehnitzsee. Für die feine Berliner Gesellschaft war das üppige, vom Sohn des Berliner Nobelhotelgründers Lorenz Adlon in Auftrag gegebene Landhaus Ausgangspunkt für Jagdgesellschaften.

Ausgerechnet dieser Ort hat sich, wie wochenlange Recherchen von Tagesspiegel und Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN) zeigen, zu einem Treffpunkt der Rechtsfront entwickelt. Seit spätestens 2017 kommen dort immer wieder Vertreter von rechten Parteien und Bewegungen zusammen – und auch ihre Finanziers. Die Verbindungen reichen bis zur Bundesspitze der AfD.

Sie waren sich offenbar über Jahre sicher, unbehelligt im Norden Potsdams ein neues Refugium zu finden für ihre Pläne: Lehnitzsee-Konferenz zur Vertreibung von Millionen Zuwanderern, selbst wenn sie einen deutschen Pass haben – wenn die AfD bald an der Macht sein würde. Nur wenige Kilometer entfernt hatten Nazi-Größen bei der Wannsee-Konferenz von 1942 im „Dritten Reich“ die Ermordung der europäischen Juden geplant und koordiniert.

Bekannt war, dass der Parteinachwuchs der AfD auf dem Anwesen am Lehnitzsee schon gefeiert hat. Die Junge Alternative (JA) Brandenburg, die vom Verfassungsschutz inzwischen als rechtsextremistisch eingestuft wird, hielt dort 2017 ein Sommerfest ab.

Auch führende Vertreter der Brandenburger AfD sollen regelmäßig auf dem Anwesen verkehren, darunter der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré und der ehemalige AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Die AfD-nahe Publizistin Silke Schröder hat mindestens einmal den Salonabend „Der konservative Aperitif“ auf dem Anwesen veranstaltet. Schröder ist auch für den verschwörungsideologischen Sender AUF1 tätig gewesen.

Führende rechtsextreme Strategen

Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD für die EU-Wahl 2024, soll der Geschäftsführerin persönlich nahestehen und war mehrfach bei Veranstaltungen auf dem Gelände. Krah wird dem völkischen Flügel der AfD zugerechnet und steht dem vom Verfassungsschutz beobachteten „Institut für Staatspolitik“ nahe.

So nennt sich die rechtsextremistische Denkfabrik von Götz Kubitschek, er ist so etwas wie ein Chefideologe der gesamten Szene, der Vordenker des Völkischen in der AfD. Kubitschek soll die Inhaber des Anwesens 2021 und 2022 besucht haben. Dasselbe gilt für Jürgen Elsässer, Herausgeber des rechtsextremen Compact-Magazins. Beide gelten als führende rechtsextreme Strategen der Szene. Auch Aktivisten der Identitären Bewegung sollen zu Gast gewesen sein.

Die Geschäftsführerin des zum Anwesen gehörenden Gästehauses sagte dem Tagesspiegel: „Keine der Personen war Gast des Gästehauses. Ob sie auf einzelnen Veranstaltungen eines Mieters zu Gast waren, entzieht sich meiner Kenntnis.“ Ähnlich reagierte sie auf Fragen, ob die AfD oder die Junge Alternative sich auf dem Anwesen traf. Sie sei nicht in das Vermietungsgeschäft involviert, Auskünfte würden gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen.

Der Eigentümer der Villa ließ Fragen des Tagesspiegels zu einzelnen Gästen unbeantwortet. Auf dem Gelände des Gästehauses seien Veranstaltungen der AfD und anderer Organisationen jedoch aufgrund des Mietvertrags ausgeschlossen. Und weiter: „Über Gäste privat gebuchter Veranstaltungen ist weder mir noch dem Betreiber irgendetwas bekannt.“

Auf dem Gelände nebenan wird ein privater Radiosender betrieben. Dessen Mitarbeiter war schon für die AfD-Fraktion in Berlin tätig. Der Redaktionsleiter ist Gastgeber der „Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“, einem konservativen bis neurechten Netzwerktreffen. Dort zu Gast war etwa Hans-Georg Maaßen, der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Auch das Anwesen am Lehnitzsee soll Maaßen mehrere Male besucht haben.

Bei einem Treffen im August 2023 waren auch AfD-Politiker dabei, Teilnehmer haben diskutiert, wie die „Brandmauer“ zwischen CDU und AfD überwunden werden kann. Etwa durch die Gründung einer neuen Partei, wie es nun Maaßen mit der rechtskonservativen Werte-Union aus der CDU heraus vorhat. Im November 2023 sprachen die umstrittene Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig und die AfD-nahe Publizistin Silke Schröder über die „Aufarbeitung der Corona-Pandemie“.

Masterplan für „Remigration“ von Ausländern und Deutschen

In dieses Bild passt, was nun das Rechercheportal Correctiv berichtet. Demnach haben sich am 25. November 2023 einflussreiche AfD-Politiker – darunter der persönliche Referent Alice Weidels – mit Neonazis und potenziellen Geldgebern getroffen. Darunter war dem Bericht zufolge etwa der frühere Chef der rechtsextremistischen „Identitären“ in Österreich, Martin Sellner.

Eingeladen haben soll zu dem Treffen etwa der ehemalige Mitbesitzer der Bäckerei-Selbstbedienungs-Kette „Backwerk“, Hans Christian Limmer, heute einer der Eigner der Restaurant-Franchisemarke „Hans im Glück“.

5000 Euro betrug laut Correctiv die „Mindestspende“, die für die Teilnahme am Strategietreffen nötig war.

Thema der Gespräche war nach den Recherchen von Correctiv eine Strategie für die „Remigration“ von Millionen von Ausländern aus Deutschland und Menschen mit deutschem Pass. Schon in der Einladung stand: Es gehe um ein „Strategiekonzept im Sinne eines Masterplans“. Denn die „Chancen, unser Land wieder auf einen normalen und gesunden Kurs zu bringen“, seien „so groß wie nie zuvor“.

Laut dem Schreiben von Unternehmer Limmer und dem früheren Bundeschef des Bundes Heimattreuer Jugend, Gernot Mörig, war eine „Mindestspende von 5000 Euro“ für die Teilnahme nötig. Sie machten klar, dass „die Sammlung von Unterstützungsmitteln eine Kernaufgabe unserer Runde ist“. In einem weiteren Schreiben von Mörig wurde der Rechtsextremist Sellner angekündigt.

Wie Correctiv berichtet, hat Sellner ein rechtsextremistisches Konzept vorgetragen, das die AfD bislang nicht ihr Eigen nennt, sondern sogar Abstand dazu nimmt: die „Remigration“ auch von deutschen Staatsbürgern mit Zuwanderungsgeschichte. Diskutiert wurde auch, wie sich das umsetzen ließe, sollte die AfD in Regierungsverantwortung kommen.

Bei dem Treffen anwesende AfD-Politiker sollen der Idee zugestimmt haben: „maßgeschneiderte Gesetze“ für einen „hohen Anpassungsdruck“ auf Menschen mit Migrationsgeschichte, eine Art „Musterstaat“ in Nordafrika, wo bis zu zwei Millionen Menschen leben könnten, gern auch Flüchtlingshelfer aus der Bundesrepublik.

Auch der persönliche Referent von Parteichefin Alice Weidel, Roland Hartwig, war dem Bericht zufolge dabei. Demnach habe er zugesagt, die inhaltlichen Pläne des Treffens in die Partei zu tragen. Bei dem Treffen soll ferner vereinbart worden sein, dass mit den Spenden der Teilnehmer und mit Unterstützung der AfD Aktivitäten in Social-Media-Kanälen aufgebaut werden. Weidels Vertrauter Hartwig soll laut Bericht zugesagt haben, der neue Bundesvorstand sei bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Themen zu betreiben, die nicht nur unmittelbar der Partei zugutekommen.

Der AfD-Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, soll gesagt haben: Man müsse in seinem Bundesland dafür sorgen, dass es „für diese Klientel möglichst unattraktiv zu leben“ werde. Auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy soll bei dem Treffen dabei gewesen sein.

Mörig und Limmer widersprachen dem Correctiv-Bericht in Teilen. Spenden seien keine Bedingung für die Veranstaltung gewesen, Mörig sei alleiniger Veranstalter gewesen. Zudem hätten sie sicherlich widersprochen, wenn die Ausweisung deutscher Staatsbürger gefordert worden wäre. Der AfD-Landtagsabgeordnete Siegmund will als Privatperson dabei gewesen sein.