Die Geheimtipps der Tagesspiegel-Redaktion Das sind die fünf schönsten Biergärten Berlins

Mit dem frühsommerlichen Wetter steigt die Sehnsucht nach entspannten Momenten in Berlins vielzähligen Wohlfühloasen – den Biergärten, in denen man sich mit Freund:innen und einem kühlen Getränk vom Alltagstrubel erholen kann.

Zur Biergartensaison haben unsere Redakteur:innen ihre liebsten Geheimtipps verraten. Hier kommen die in der Redaktion beliebtesten fünf Lokale für ein Bier unter freiem Himmel.

1. Inselgarten (Treptow)

Wenn es draußen schön wird, darf ein Besuch im Inselgarten auf der Insel der Jugend im Treptower Park nicht fehlen. Ja, er ist sehr beliebt und ja, man muss etwas Zeit mitbringen. Aber es lohnt sich: Mit Blick auf die Spree, den Park und die Abteibrücke kann man in idyllischer Atmosphäre entweder zu Tisch oder in Strandstühlen direkt am Wasser Bier, Pommes, Kaffee und Kuchen genießen. Hier ist allerdings Selbstbedienung angesagt. Wer Lust auf mehr Unternehmungen hat, kann gleich den ganzen Tag auf der Insel verbringen und sich beim Verleih vor Ort Boote und SUP-Boards ausleihen. Seit Jahren mein Favorit. (Raissa Brunnauer)



Der Inselgarten hat am 2. April offiziell die Saison eröffnet und ist, je nach Wetterlage, samstags ab 12 Uhr geöffnet, sonntags ab 11 Uhr.

2. Süden Gartenwirtschaft (Schöneberg)

Man ist gerade erst außerhalb des S-Bahn-Rings und doch schon janz weit draußen: Die Süden Gartenwirtschaft ist eine Oase im Niemandsland zwischen Schöneberger Südgelände und Insulaner. Ansässig im ehemaligen Bahnhofskiosk am Priesterweg, wird sie nach guter Berliner Manier geführt: Sie hat oft zu, wenn sie auf sein sollte, serviert meist nur Flammkuchen, obwohl die Speisekarte mehr verspricht, und wenn der Chef heimwill, werden die letzten Gäste kurzerhand hinauskomplimentiert. Trotzdem: Nirgends schmeckt das Bier besser, wenn über den Schrebergärten die Sonne untergeht. (Kati Krause)

Die Gartenwirtschaft hat am 3. April die Biergartensaison eingeläutet und ist bei gutem Wetter von 14 bis 20 Uhr besuchbar.

3. James June (Friedrichshain)

Direkt an der Karl-Marx-Allee, zwischen den sozialistischen Prunkbauten gelegen, erstreckt sich in Friedrichshain der James-June-Biergarten. Schon von außen fallen die historisch anmutenden Kutschen im Garten und die Hütte mit Holzfassade auf. In den kalten Jahreszeiten verwandelt sich der Biergarten in ein Winterland, innen ausgestattet mit einem Kamin. In dieser gemütlichen Atmosphäre schmecken sowohl Heißgetränke als auch Bier besonders gut. Draußen ergänzen Feuertonnen und die Möglichkeit zum Eisstockschießen das Winterland.

Im Sommer wiederum wird die Holzfassade der Hütte abgebaut, sodass eine Terrasse entsteht. Dazu bietet der Biergarten reichlich Outdoor-Plätze, unter dem Schutz der Bäume an den Rändern des Gartens sogar einige im Schatten. Außer Bier gibt es auch was zu essen. Im Winter stehen Käsefondue und Wildschweinburger auf der Karte. Im Sommer gibt es Gegrilltes. Vegetarier:innen werden dabei nicht vergessen. Einzig das vegane Angebot fällt spärlich aus. (Christoph Zempel)



Der Sommergarten des James June hat am 1. Mai eröffnet und lädt, bei gutem Wetter, von 10 bis 22 Uhr ein.

4. Söhnel Werft (Zehlendorf)

Berlin kann so schön sein. Und es gibt wohl kaum eine romantischere Biergarten-Location als die der Söhnel Werft in Kohlhasenbrück an der Grenze zu Babelsberg. Der Biergarten liegt direkt am Teltow-Kanal, kurz bevor dieser in den Griebnitzsee fließt. Man kann Schiffe beobachten, Stand-up-Paddler, Hobbyfloßkapitäne (die Flöße kann man vor Ort mieten).

Gegenüber, hinter und neben dem Biergarten ist Wald. Idealerweise kommt man mit dem Rad, es hält aber auch der 118er-Bus vor der Tür. Obwohl es einen Parkplatz gibt, sollte man das Auto lieber stehen lassen, es sei denn, man kommt nachmittags zu Kaffee oder Kuchen. Besser ist es aber am Abend: Mit einem Aperol, einem frisch gezapften Benediktiner oder einem Wein (Limo geht natürlich auch) die Sonne über dem Wasser untergehen zu sehen, ist magisch. (Heike Jahberg)

Auch das Söhnel Werft hat seit Anfang April geöffnet.

5. Golgatha (Kreuzberg)

Hinter dem Kreuzberg, nicht dem Stadtteil, sondern dem tatsächlichen Berg im Viktoriapark, verbirgt sich der Biergarten Golgatha. Abgeschottet hinter dem Willy-Kressmann-Stadion unter schattigen Bäumen, fühlt man sich dort fast wie in einem Wald. An warmen Frühlingstagen findet man dort ein kühles Plätzchen – sowohl mittags zu Milchkaffee, Aperol und Kuchen als auch abends zu Bier, italienischem Kartoffelsalat und Gegrilltem. Wer will, bekommt auch Humus, Zucchini, Salat und vegetarische Bratwurst.

Weil es sich für lange Kreuzberger Nächte so gehört, gibt es im Golgatha auch eine Cocktailbar. Viele gute Abende, Geburtstagsfeiern und lang ersehnte Wiedersehen enden dort, in einem der schönsten Biergärten der Stadt. (Franziska von Werder)

Das Golgatha hat die Saison am 1. April eingeläutet und ist, je nach Wetterlage, bis in die späten Abendstunden geöffnet.