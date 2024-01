Die Polizei kannte ihn bereits Jugendlicher zündet Transporter in Berlin-Lichtenberg an

In Neu-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg ist die Feuerwehr am Montag zu einem brennenden Fahrzeug alarmiert worden. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Einem Augenzeugen zufolge öffneten demnach zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche sowie ein Zwölfjähriger die Beifahrertür eines Transporters auf einem Parkplatz in der Barther Straße.

Der 16-Jährige soll daraufhin einen brennenden Gegenstand in das Fahrzeug geworfen haben, dieses sei sofort in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

In der Nähe fanden Beamte die drei Tatverdächtigen. Der Zwölf- und der 14-Jährige, Brüder, wurden an ihre Mutter übergeben, der 16-Jährige in Gewahrsam genommen. Er soll der Polizei bereits bekannt sein und am Dienstag einem Richter vorgeführt werden.