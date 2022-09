Die Queen in Berlin Fähnchen, Fotos und ein Spreekahn – Bilder einer besonderen Beziehung

Die Queen und Berlin – das war eine besondere Verbindung. Sieben Mal kam Elizabeth II. an die Spree. Anfangs in den Westen der geteilten Stadt, wo ein Sektor unter britischer Kontrolle war, nach dem Mauerfall auch mehrfach in die vereinte Metropole, die zur Bundeshauptstadt wurde.

Aber die Queen zwischen zwei Bundeskanzlern? Nicht ganz: Als Elizabeth im Mai 1965 erstmals als britische Königin Deutschland bereiste, war Willy Brandt noch Regierender Bürgermeister West-Berlins. Rechts von der Queen: Bundeskanzler Ludwig Erhard.

Die West-Berliner jubelten der Queen zu, als sie und Prinz Philip in einem halboffenen Mercedes durch die Stadt fuhren.

Mit möglichst vielen Menschen wolle sie ins Gespräch kommen, ließ die Queen vor ihrem Berlin-Besuch 2004 verlauten - nach Potsdam fuhr sie mit der S-Bahn.

2015 kommt sie überraschend noch einmal nach Berlin, inzwischen längst Urgroßmutter. Große Aufregung am Pariser Platz.

Im Garten des Botschafters ehrt sie die traditionelle Geburtstagsparty zu ihren Ehren mit ihrer Anwesenheit.

Im Schloss Bellevue betont sie in einer Rede die enge Verbundenheit Großbritanniens mit dem Kontinent.

Eine Bootstour mit dem damaligen Bundespräsident Joachim Gauck und dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt lässt sich das royale Paar nicht entgehen...

... und am Ufer freuen sich die Berliner, als die Queen über die Spree und am Paul-Löbe-Haus vorbeischippert.

Im Bentley durch das Brandenburger Tor - die Queen verlässt Berlin wieder.

Es war, wie heute feststeht, das letzte Mal, dass die Queen Berliner Boden betrat. In den folgenden Jahren reduzierte sie die Zahl ihrer großen Reisen, andere Mitglieder der Königsfamilie übernahmen immer mehr Aufgaben.

Nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip, im Jahr 2021 baute die Königin auch zusehends körperlich ab. Bei ihren wenigen öffentlichen Auftritten in den letzten Monaten ihres Lebens wirkte Elizabeth immer fragiler. Am Donnerstag starb sie im Alter von 96 Jahren.

Noch am selben Abend hatte Großbritannien einen neuen König: Charles III. Auch dem ist Berlin nicht fremd. 1995 besuchte er sogar schon einmal eine Familie auf ein Glas in ihrer Hellersdorfer Plattenbauwohnung. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

