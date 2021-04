Un

Traumhaus. Im Oderbruch stehen viele solcher alten Häuser. Auch in vielen anderen Regionen Brandenburgs locken Land und Natur... Foto: Patrick Pleul/dpa

Zerfallene Backsteingebäude, verlassene Dorfkerne: Viele ländlichen Regionen Brandenburgs sind von den Folgen der Demographie und der Stadtflucht der vergangenen Zeit gezeichnet. Infolge der Alterspyramide kommen bis zum Jahr 2035 in einigen strukturschwachen Landkreisen in Deutschland auf jede Geburt vier Beerdigungen, sagte Manuel Slupina, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Daher seien digitale Lebens- und Arbeitsprojekte von Großstädtern, aber auch von alteingesessenen Menschen auf dem Land, besonders "für entlegene Regionen eine Chance, Menschen zurückzugewinnen, die in den vergangenen Jahrzehnten in die Ballungsräume gezogen sind oder bislang überzeugte Städter waren“, sagt Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Berlin-Instituts gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung. „Den Zuzug brauchen viele ländliche Regionen dringend, um dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen", sagte Hinz.

Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Leben auf dem Land - statt Pendeln

Auch infolge der Corona-Pandemie starten jetzt viele Projekte starten auf dem Hof statt im Hochhaus und bestehende erfreue sich großer Beliebtheit. Dass sich die Menschen in der Corona-Krise an Videokonferenzen und mobiles Arbeiten gewöhnen, bietet infolge einer neuen Studie mit 56 innovativen Landprojekten viele Chancen für kleine Gemeinden. „Das Leben auf dem Land wird für viele Menschen eine echte Alternative“, sagte Catherina Hinz, die Leiterin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Für einige Gemeinden sei das zudem eine Chance, Menschen zurückzugewinnen. Dann würden auch weniger Menschen mit Auto oder Zug pendeln. Vielfach seien auch neue E-Mobility-Angebote entstanden.

Kommunen sollten auch Experimente wagen

Das Institut hat gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung als Kooperationspartner digital gestützte Arbeitsorte auf dem Land untersucht, darunter Gemeinschaftsbüros, neue Wohnkonzepte, junge Digitalunternehmen und kulturelle Initiativen - also Coworking und Coliving, Workations und Makerspaces, wie die Angebote auch genannt werden. Etliche von ihnen befinden sich auf dem Brandenburger Land, wie etwa der "Summer of Pioneers" in Wittenberge in der Prignitz, der jetzt auch nachhaltig weitergeführt wird. Wichtig sei, dass Kommunen sich auch Experimenten und Testläufen von Projekten offen gegenüber zeigten, die einen neuen Landgang wagten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Erst lebten und arbeiteten die Zuzügler auf Probe, jetzt sind viele neue Brandenburger geworden. Ein Ergebnis der Studie: Die Menschen beleben die Gemeinden, sind Vorreiter und Ideengeber - es brauche aber zur Verfügung gestellten Wohnraum und offene Kommunen, eine gute Internetanbindung, die auch in Brandenburg teils noch fehlt. Eine Trendwende beim langfristigen Rauszug sei wahrscheinlich, sagte Hinz - weil die Präsenzkultur in den Unternehmen infolge der Coronapandemie nachlasse.

Digitalisierung als Umzughelfer

Vielversprechende Projekte sei auch die "Wiesenburg" in Brandenburg, die „Ko-Dorf“-Initiative plane dort einen neuen Ortsteil mit kleinen Häusern, aber großen Gemeinschaftsräumen, auch zum Arbeiten. 56 solcher Projekte zeigen nach der Studie, wie sich Landleben ändere. „Die Digitalisierung kann als Umzugshelfer wirken“, sagte der Mitautor der Studie, Manuel Slupina. Ein Breitbandkabel allein genüge aber nicht. Gemeinden müssten auch gut erreichbar sein, Betreuungsangebote anbieten und Kreative unterstützen. Wo es schon Wohnprojekte und Kreativorte gebe, hätten es Nachzügler leichter. Wichtig sei immer die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, etwa durch neue Treffpunkt, derzeit leider viel digital und nicht persönlich. Kommunen sollten gegenüber neuen Ideen offen sein, die vielfach etliches kreatives Potenzial nach sich zögen. "Menschen bringen Menschen mit", hieß es bei der digitalen Pressekonferen Und neue Arbeitsplätze, Ehrenamtler, neues Leben in alten Dörfern.