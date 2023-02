Dritter Jahrestag des rassistischen Anschlags Berlin gedenkt der Opfer des rechten Terrors in Hanau

Mit mehreren Veranstaltungen gedenkt Berlin am Sonntag der Toten des rassistischen Anschlags von Hanau vor drei Jahren. So ist im House of One in Mitte etwa ein multireligiöses Friedensgebet geplant.

Zudem soll es unter anderem eine Gedenkkundgebung am Kreuzberger Oranienplatz geben. Auch eine Gedenkdemonstration rund um den Hermannplatz ist geplant.

„Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Verstorbenen. Ihre Namen und ihre Leben sind nicht vergessen“, teilte die Senatskanzlei zudem am Sonntag auf Twitter mit. „Wir trauern und gedenken heute der Opfer rechter Gewalt, die 2020 in Hanau ermordet wurden.“

Am Tag des Anschlags hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. (Tsp, dpa)

