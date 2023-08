Drive-by-Shooting in Berlin Schüsse auf zwei Männer aus fahrendem Auto

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte aus einem fahrenden Auto heraus auf zwei Männer geschossen. Nach dem Attentat wenige Minuten vor Mitternacht in der Schillerpromenade in Neukölln ermittelt eine Mordkommission – eines der Opfer wurde von Kugeln am Bein verletzt. Noch unklar ist, wie es dem anderen Mann geht.

Die beiden flüchteten nach den Schüssen in ein Lokal. Noch dort wurden die Männer von Notärzten und Sanitätern versorgt. Der am Schenkel verletzte Mann kam in ein Krankenhaus, das von Beamten zunächst gesichert worden sein soll: Offenbar wurden weitere Angriffe befürchtet. Offiziell äußerte sich das Polizeipräsidium noch nicht zum Fall.

Nach Tagesspiegel-Informationen gehört einer der beiden Männer zu einer im Clan-Milieu bekannten Großfamilie. Die Männer der Familie O. lieferten sich in den letzten Jahren wiederholt Fehden mit anderen Clans, dabei wurden Szenekennern zufolge auch Waffen eingesetzt.

Wie in solchen Lagen im Clan-Milieu üblich ist, sicherten Polizisten mit Maschinenpistolen die ersten Ermittlungen am Tatort im Schillerkiez. Das mutmaßliche Fluchtauto fanden Beamte später ausgebrannt wenige Kilometer südlich in Neukölln. Auch das ist im Clan-Milieu inzwischen üblich. Nach spektakulären Straftaten – Anschlägen auf Kontrahenten, Überfällen auf Geldtransporter, aufwendigen Einbrüchen – werden dabei genutzte Fahrzeuge angezündet, um Spuren zu verwischen.

Immer wieder wurde in den letzten Jahren bei Streits zwischen Großfamilien geschossen. September 2022, Gesundbrunnen: Zwei Männer eines bekannten Clans werden aus einem fahrenden BMW heraus beschossen, sie überleben.

August 2021, Wedding: Mindestens ein Mann feuert auf dem Parkplatz eines Baumarkts auf eine Szenegröße, es soll sich um einen Streit der Familie Al-Zein gehandelt haben.

September 2018, Neukölln: Mit acht Schüssen wird der im Milieu bekannte Nidal R. getötet, der zuvor einen Mann einer anderen Großfamilie geschlagen haben soll. Ebenfalls im September 2018 werden zwei Männer der Großfamilie C. aus einem Auto in Neukölln beschossen.