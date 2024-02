Drogendealer in Berlin und Brandenburg durchsucht Polizei findet kiloweise Amphetamine bei 34-Jährigem

Am Montagmittag hat die Polizei Berlin einen mutmaßlichen Drogendealer in der Brandenburger Gemeinde Glienicke/Nordbahn festgenommen. Wie aus der gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft hervorgeht, wird dem 34-Jährigen vorgeworfen, seit Mai 2020 mit Amphetaminen gehandelt zu haben.

Bei der Durchsuchung von Geschäftsräumen in Berlin-Tegel und der Wohnanschrift des Mannes in Glienicke/Nordbahn stellten die Ermittler schließlich Amphetamine im Kilobereich sicher. Darüberhinaus beschlagnahmten sie Händlerutensilien, Bargeld in vierstelliger Höhe, sowie elektronische Speichermedien und Mobiltelefone.

Der 34-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. (Tsp)