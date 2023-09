Drogenhandel dank Krypto-Handy Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in Berlin-Spandau fest

Ermittler des Landeskriminalamtes in Spandau haben am Mittwochmorgen um 6 Uhr einen 36-Jährigen festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin in einer gemeinsamen Meldung mit. Der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft soll über ein Krypot-Handy zwischen März und Juni 2020 gewerblich mit Ecstasy, Cannabis und Kokain gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angaben nach Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl beantragt. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten mutmaßliche Betäubungsmittel, Datenträger und verschiedene Kommunikationsmittel, unter anderem Telefone, beschlagnahmen. Zudem wurden aufgrund eines erwirkten Vermögensarrests in Höhe von rund einer halben Million Euro Schmuck und Kleidung sichergestellt. Diese sollen als Gegenwert für das weitere Verfahren genutzt werden. Der Beschuldigte wird noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Rund 25 Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren an dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere in Bezug auf die sichergestellten Datenträger und Kommunikationsmittel. (Tsp)