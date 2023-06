„Du bist zu blöd für dein Alter!“ Berliner Senior verteidigt Klimaaktivisten gegen Meckerer

„Du Idiot!“ – Seit Montag sorgt ein Video im Netz für Furore, das eine Szene bei einer Klimablockade in Berlin zeigt. Ein Senior verteidigt darin die Straßenblockierer der Letzten Generation vehement gegen zwei schimpfende Männer. Die hatten die Aktivisten aufs Korn genommen – und trugen auch noch Shirts mit dem Schnaps-Logo „Echter Nordhäuser“.

In dem Video, das auf Twitter zu finden ist und wohl schon vor einigen Wochen am Luisenplatz in Charlottenburg aufgenommen wurde, entspinnt sich ein heftiger Wortwechsel. Dem ersten Mann schleudert der Senior zunächst entgegen: „Wenn das Wasser die Spree hochsteigt, dann bist du der erste, der meckert.“ Und dann ruft er noch: „Du Idiot! Von Klimawandel hast du noch nix gehört, wa? Du AfD-Typ, Du!“

Da meldet sich ein zweiter Meckerer und motzt den Rentner an: „In deinem Alter würd’ ich mich schämen!“ Darauf der Rentner: „Du bist zu blöd für dein Alter!“ Damit nicht genug. Als sich der Meckerer als AfD-Anhänger bezeichnet und langsam vom Ort wegbewegt, ruft ihm der Rentner noch nach: „Ach so, dann verpfeif dich bloß! Wir Berliner wollen von dir nix sehen!“ Am Ende sind die Meckerer verscheucht. (Tsp)