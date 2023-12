Ein aufregendes, spannendes, friedvolles 2024 Worauf sich Berliner Prominente im neuen Jahr freuen

Die rauschende Silvesterparty – oder doch lieber im engen Kreis mit Freunden? Berliner Prominente verbringen den Jahreswechsel ganz unterschiedlich. Dem Tagesspiegel verraten einige von ihnen ihre Wünsche für das kommende Jahr.

Lea van Acken, Schauspielerin

„Tatsächlich weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich dieses Jahr Silvester verbringen werde. Auf jeden Fall mit Freunden und am liebsten auf dem Land. Tradition für mich ist aber immer, einen Zettel zu verbrennen mit Dingen, die man loslassen möchte und eine kleine Liste mit Punkten schreiben, die ich im neuen Jahr gerne in mein Leben ‚einladen‘ möchte.“

Die 24-jährige Schauspielerin Lea van Acken hatte ihre ersten Hauptrollen in den Filmen Kreuzweg und Das Tagebuch der Anne Frank. © picture alliance/dpa / Britta Pedersen

Kilian Kerner, Designer

„Ich bin kein Mensch, der sich für das neue Jahr Vorsätze vornimmt! Wenn ich etwas ändern möchte oder erreichen will, setze ich mich hin und versuche, es sofort umzusetzen. Für das Jahr 2024 hoffe ich deshalb, dass einfach alles so weiterläuft wie in 2023! 2023 sind drei meiner großen Ziele und Wünsche in Erfüllung gegangen. Einer davon war ein Treffen mit Steffi Graf, zwei sind noch geheim. Momentan bin ich einfach sehr, sehr glücklich und ich hoffe, dass es so bleibt.“

2004 gründete Kilian Kerner sein eigenes Label. © IMAGO/Photopress Müller

Timur Bartels, Schauspieler und Musiker

„Mein Jahr beginnt mit einer neuen Serie, ‚Pumpen‘ für ZDFneo, in der ich 25 Folgen lang eine der zwei Hauptfiguren spiele. Mein Wunsch ist natürlich, dass diese Dramedy-Serie ihr Publikum findet und vielleicht gibt es ja dann eine zweite Staffel! Gleichzeitig arbeite ich an meinem ersten Album und wünsche mir, dass meine Community meine Musik immer noch genauso fühlt und hört wie bisher. Weil alle guten Dinge drei sind, wünsche ich mir, dass meine Freundin und ich so viel Zeit wie möglich in unserem neuen Zuhause, in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, genießen können! Wir haben das Privileg, eine schöne Altbauwohnung in Prenzlauer Berg gefunden zu haben. Über meinen Tellerrand hinaus wünsche ich mir, dass die Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine und den anderen Plätzen der Welt ein Ende finden und wir uns um dem größten Problem der Menschheit, welches wir so häufig verdrängen, widmen können: dem Kampf gegen den Klimawandel!“

Der Berliner Timur Bartels ist Schauspieler und Musiker. © Easy Artists

Natascha Ochsenknecht, Model

„Ich glaube, 2024 wird eines der aufregendsten meines Lebens. Ich starte mit einer Freundin ganz entspannt auf Sylt, im Februar startet unsere Serie in die dritte Runde und dann kommt mein eigenes größeres Produkt. Ich kann es kaum abwarten. Aber natürlich freue mich am meisten auf viele gemeinsame Momente mit meinen Kids und meinen drei Enkelkindern.“

Natascha Ochsenknecht ist Model. Bekannt wurde sie durch ihre Ehe mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht. © imago/APress/imago

Cynthia Barcomi, Unternehmerin und TV-Backexpertin

„Für 2024 wünsche ich mir Frieden, Freude, mehr Sonne und ganz viel Inspiration für neue Rezepte!“

Cynthia Barcomi ist TV-Backexpertin. © imago images/Future Image/Thomas Bartilla via www.imago-images.de

Ruby O. Fee, Schauspielerin

Es war ein unglaublich aufregendes Jahr mit vielen neuen spannenden Projekten. Deshalb mache ich eine kleine Pause und verbringe Silvester in der Sonne mit einer Person, die ich sehr liebe.