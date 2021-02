Kaum hat sich die Hanau-Gedenkdemo am Samstagnachmittag auf der Neuköllner Hermannstraße in Bewegung gesetzt, stoppt sie schon wieder. Zu viele Menschen strömen aus dem S-Bahnhof, um bei der größten Berliner Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Hanau vor einem Jahr teilzunehmen.

Es wird weitere 15 Minuten gewartet, bis sich der Protestzug endgültig aufgestellt hat und mehrere Tausend vor allem junge Berliner:innen in Richtung Kreuzberg ziehen.

Neun Menschen und seine Mutter hat der Attentäter von Hanau in der Nacht des 19. Februar 2020 ermordet. Neun Menschen, deren Aussehen nicht in das rassistische Weltbild des Mörders passten.

Die Demonstration zog von der Hermannstraße in Neukölln aus in Richtung Oranienplatz in Kreuzberg. Foto: Julius Geiler TSP

Die Namen dieser neun stehen an an diesem sonnigen Samstagnachmittag in Neukölln im Mittelpunkt. Immer wieder werden sie vorgelesen, skandiert, auf Plakaten und Bannern an sie erinnert. Die Demonstrant:innen hielten Schilder und Fotos mit den Namen der neun Getöteten. „Hanau war kein Einzelfall“ stand auf Plakaten.

Die Polizei begleitete die Demo mit 80 Einsatzkräften. Foto: Julius Geiler TSP

Die Polizei sprach zum Beginn der Demo von mindestens 4000 Teilnehmenden und weiter starkem Zustrom zur Demonstration. Der Zug wird demnach von rund 80 Einsatzkräften begleitet. Aufgerufen hatten diverse antifaschistische Initiativen wie die „Migrantifa“ sowie Migrant:innen-Organisationen. Angemeldet war die Demonstration mit 900 Teilnehmer:innen.

In mehren Redebeiträgen wird die behördliche Aufklärung des Anschlags von Hanau kritisiert. „Was der Staat nicht macht, machen wir selber“, sagt eine Rednerin in der Flughafenstraße und fügt hinzu: „Für Deutschland bleiben wir immer Fremde. Was wir brauchen ist organisierter, migrantischer Antifaschismus“. Endpunkt der Demo soll am Nachmittag der Oranienplatz in Kreuzberg sein. Bis dahin dürfte die Menge weiter wachsen, zahlreiche Menschen schließen sich erst im weiteren Verlauf des Protests dem Gedenkzug an.