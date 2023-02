Ein Jahr Überfall auf die Ukraine Berliner Schüler rufen zum „Friedenszug“ in Mitte auf

Aktion statt Ohnmachtsgefühl, Gedenken statt Gleichgültigkeit: Hunderte Schülerinnen und Schüler des Berliner Lilienthal-Gymnasiums planen am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine eine Kundgebung, um gegen den Krieg zu protestieren. Mit ihrem „Friedenszug“ wollen sie am 24. Februar unter dem Motto „Frieden für die Ukraine und weltweit“ ein Zeichen setzen.

„Wir wollen uns solidarisieren! Mit Opfern, mit Angehörigen, mit Menschen in Kriegsgebieten, mit Menschen, die aus eben solchen Gebieten flüchten mussten. Wir hören euch! Wir sehen euch! Wir stehen an eurer Seite!“, heißt im Aufruf, der vom Politik-Leistungskurs der Lichterfelder Schule gestaltet wurde. Auch auf die Lage im Iran, Afghanistan und anderen Ländern, die unter Gewalt leiden, wollen die Gymnasiasten aufmerksam machen.

Der Weg des „Friedenszuges“

Die Demonstration beginnt am 24. Februar um 12 Uhr am Alexanderplatz und führt über die Straße „Unter den Linden“ zum Platz der Republik (Wiese vor dem Reichstagsgebäude). Hier sollen gegen 13.30 Uhr ein „Offener Brief“ der Schülerinnen und Schüler verlesen und eine Schweigeminute für die vielen Opfer abgehalten werden, kündigten die Veranstalter des Lilienthal-Gymnasiums an.