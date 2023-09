Ein Wochenende für Eisenbahnfans Viele Veranstaltungen zum „Tag der Schiene“ in Berlin und Brandenburg

Der zweite bundesweite „Tag der Schiene“ findet von Freitag bis Sonntag statt. Eisenbahnfans können sich an vielen Orten in Berlin und der Region über die Bahn informieren. So gibt es Führungen auf das Dach des Ostbahnhofs, das seit Jahren saniert wird oder spezielle Kinder-Touren im Hauptbahnhof. Der „Tag der Schiene“ wurde vom Bundesverkehrsministerium und der Bahnbranche erstmals 2022 veranstaltet.

Alle Angebote sind auf der Webseite tag-der-schiene.de zu finden, sie lassen sich nach Bundesländern filtern. Die meisten Angebote sind gratis. Bei einigen muss man sich aber anmelden – es heißt schnell sein. Schon jetzt sind zum Beispiel die Wanderung über die Siemensbahn oder die Besichtigung des Werks in Schöneweide ausgebucht. Die Plätze werden nach Eingang der Mail vergeben. Empfohlen wird generell festes Schuhwerk, für den Ostbahnhof auch „Trittsicherheit und Schwindelfreiheit“.

Nicht nur die große Bahn, auch kleine Unternehmen beteiligen sich. Der neue Nachtzuganbieter European Sleeper lädt im Bahnhof Elstal bei Berlin zum Probeliegen in einem Waggon ein. Dort zeigen auch andere Firmen ihre Züge, zum Beispiel Stadler den Triebwagen „Flirt“. Zukunftstechnik wie die Digitale Kupplung und automatische Züge lassen sich auf dem Gelände der Havelländischen Eisenbahn (HVLE) in Spandau am Johannisstift erleben.

Die Stadt Frankfurt (Oder) feiert am „Tag der Schiene“ 125 Jahre Straßenbahn mit einem Fahrzeugkorso. Am Rangierbahnhof Seddin gibt es ein Bahnhofsfest. Ingesamt finden bundesweit fast 400 Veranstaltungen statt.