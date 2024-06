„Eine bunte illegale Apotheke“ Berliner Polizei schnappt jugendliche Drogendealer in Prenzlauer Berg

Die Berliner Polizei hat in Prenzlauer Berg drei jugendliche Drogendealer festgenommen. Wie die Behörde auf der Plattform X (vormals Twitter) schrieb, fiel Beamten einer Einsatzhundertschaft in zivil auf, wie sie am Freitag auf der Stargarder Str. gestikulierend entsprechend „Angebote unterbreiteten“.

Die Jungs im Alter von 16, 17 und 19 Jahren hätten „eine bunte illegale Apotheke“ mit dabei gehabt, schrieb die Polizei weiter. Auf einem entsprechenden Bild sind viele Medikamente, aber auch Tütchen mit weißem Pulver und Pillen zu sehen.

Die drei versuchten zu flüchten. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Laut Polizei soll der 17-Jährige eine Tasche und ein Handy weggeworfen und versucht haben, seine Komplizen zu warnen.

Der 16-Jährige lief trotz der Warnung der Polizei in die Arme. Der 19-Jährige stürzte auf der Flucht in ein Gleisbett. (Tsp)