Einschlaglöcher in Prenzlauer Berg entdeckt Berliner Polizei nimmt zwei mutmaßliche Zwillen-Schützen fest

In der Nacht zu Montag haben Zivilpolizist:innen einen 19- und einen 20-Jährigen in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow festgenommen. Die beiden jungen Männer sollen laut Zeugenaussagen Metallkugeln mithilfe einer Zwille auf Fenster in der Isländischen Straße geschossen haben. Seit Ende Februar wurden in Buch, Karow, Pankow und Prenzlauer Berg immer wieder ähnliche Taten festgestellt.

Im Zuge der Ermittlungen zu der Tat in Prenzlauer Berg wie auch den weiteren Taten bittet die Polizei nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe bei den weiteren Ermittlungen. In einem Zeugenaufruf fragt sie:

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise geben oder verfügt über Aufzeichnungen von Überwachungskameras im Zusammenhang zu den Taten?

Am Sonntagabend hatten Anwohnende laut Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem in der Straße Knallgeräusche zu hören waren. Polizisten stellten später mehrere Einschlaglöcher fest, welche augenscheinlich durch Metallkugeln verursacht wurden. Verletzt wurde dabei niemand.

Auf der Suche nach den Tätern trafen die Zivilkräfte kurze Zeit später ein Duo auf einem Roller, unmittelbar neben dem Roller lagen Metallkugeln. Eine durch eine Staatsanwältin angeordnete Durchsuchung der 19- und 20-Jährigen offenbarte dann zwei Zwillen und weitere Metallkugeln. Zudem besaß der Roller keine gültige Zulassung. Die beiden jungen Männer wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Anschluss konnten die Ermittler:innen weiteres Beweismaterial sicherstellen.

Zuvor hatte die Polizei bereits mehrere ähnliche Vorfälle in verschiedenen Ortsteilen von Pankow gemeldet. Dabei wurden zahlreiche Autos und BVG-Busse, Schaufensterscheiben und Fenster von Wohnhäusern beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. (Tsp)