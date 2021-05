Der 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordete jüdische Kaufmann Arthur Barasch und seine Frau Irene, die dem NS-Terror durch ihre Flucht ins Ausland entkam, sind von einer Jury als neue Namensgeber der Wissmannstraße in Grunewald ausgewählt worden.

Die endgültige Entscheidung liegt nun bei der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf. Am 27. Mai steht das Thema auf der Tagesordnung. Tafeln an den Schildern der voraussichtlichen Baraschstraße und eine zusätzliche Stele sollen an die Familie erinnern, die in einer Villa an der Wissmannstraße 11 gewohnt hatte.

Hermann von Wissmann (1853 bis 1905) war ein Afrikaforscher und Befehlshaber deutscher Kolonialtruppen. Ihm wird besonders die blutige Niederschlagung eines Aufstands der Küstenbevölkerung in Ostafrika angelastet.

Die politische Diskussion um den Grunewalder Straßennamen begann Ende 2017 mit dem BVV-Antrag „Keine Ehrung für Kolonialverbrecher und Rassisten“ der Linksfraktion, der im Juni 2019 mehrheitlich beschlossen wurde. Später führte ein öffentlicher Aufruf, neue Namen vorzuschlagen, zu 47 Einsendungen. Dabei wurde die Baraschstraße mehrmals angeregt.

Die Jury bestand aus Fraktionsvertretern, Mitgliedern des Bündnisses „Decolonize Berlin“ und Anwohnern. Welche anderen Straßennamen diskutiert wurden, ist bisher nicht bekannt. Das Gremium tagte vertraulich.

In Neukölln trägt eine vorherige Wissmannstraße bereits seit April den Namen der tansanischen Politikerin und Frauenrechtlerin Lucy Lameck.

[340.000 Leute, 1 Newsletter: Der Autor dieses Textes, Cay Dobberke, schreibt den Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf. Den gibt es hier: leute.tagesspiegel.de]

Arthur Barasch 1872 war in Schlesien zur Welt gekommen (in einigen Quellen wird sein Vorname „Artur“ geschrieben). Er und sein Bruder Georg gründeten eine Kaufhauskette. 1921 zog Arthur Barasch mit seiner Familie nach Grunewald. Nach der Machtübernahme der Nazis sah er für sich anfangs keine Gefahr. Doch im Frühjahr 1942 wurde er deportiert.

An die Ermordung erinnert bereits ein Stolperstein

Lange wurde angenommen, dass das NS-Regime ihn im Konzentrationslager Sachsenhausen tötete. So stand es zunächst auch auf einem „Stolperstein“, der im Jahr 2008 auf Anregung von Mietern des Hauses Wissmannstraße 11 auf dem Gehweg davor verlegt wurde. Spätere Forschungen ergaben aber, dass Barasch im KZ Auschwitz starb. Die Gedenktafel wurde daraufhin ersetzt. Vor sieben Jahren gründete eine Hausbewohnerin eine Initiative für einen „Bürgergarten“ als öffentlichen Erinnerungsort. Die Idee scheiterte jedoch an einem Neubauprojekt des Grundstückseigentümers.

Mehr zum Thema Festakt mit Botschafter von Tansania Neuköllner Wissmannstraße wird am Freitag umbenannt

Irene Barasch sowie die Kinder Else und Werner waren auf teils abenteuerliche Weise aus Deutschland geflohen. Darüber schrieb Werner Barasch später das Buch „Entronnen“. Eine Kurzbiografie der Familie gibt es auf der Webseite der Stolperstein-Initiative Charlottenburg-Wilmersdorf.