Die Bezirksfraktion der AfD Berlin-Lichtenberg hat nur noch sechs Fraktionsmitglieder: Sükrü Celiker erklärte am 23. März seinen sofortigen Austritt. Das geht aus einer Mail der Leiterin des Büros der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Sein Mandat als Bezirksverordneter behält Celiker. Mit dem Austritt aus der Fraktion ist er nicht mehr stimmberechtigtes Mitglied in den Ausschüssen.

Wie Daniela Ehlers von den Lichtenberger Grünen twitterte, musste Celiker am 17. März die BVV verlassen, da es einen Anfangsverdacht gibt, dass er einen gefälschten Impfpass vorgelegt hat. Der Impfpass wurde von der Polizei konfisziert.

Tagt einmal im Monat: Die BVV Lichtenberg. Foto: Robert Klages

Die Polizei bestätigte dem Tagesspiegel auf Nachfrage, dass sie gegen 17.50 Uhr von einem Repräsentanten der BVV zum Tagungsort in der Fischerstraße in Berlin-Rummelsburg gerufen wurde. Grund der Alarmierung war der Verdacht der Vorlage eines gefälschten Impfausweises durch ein Fraktionsmitglied.

Der Verdächtige sei zunächst vom Ordnungsdienst der BVV vor das Gebäude geführt worden. "Bei der Überprüfung des Impfausweises fielen Unstimmigkeiten auf", so die Polizei weiter. Der Ausweis des Mannes wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Ausstellens und Gebrauchs unrichtiger Impfausweise eingeleitet.

Celiker ist Betriebsarzt in Berlin und arbeitete unter anderem letztes Jahr in einem Impfzentrum in Frankfurt (Oder). Auf einem Foto in einem Artikel der Märkischen Oderzeitung (MOZ) ist er beim Setzen einer Impfung zu sehen.