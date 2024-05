Er hatte Kokain konsumiert Mann attackiert Polizisten in Berlin mit Getränkedose

In Neukölln haben Polizisten am Montag einen 29-Jährigen festgenommen. Das teilte die Behörde am Dienstagmorgen mit. Demnach soll ein Zeuge gegen 12 Uhr die Polizei alarmiert haben, weil er gesehen hatte, wie ein Mann auf der Sonnenallee ein Moped umgeworfen hatte.

Vor Ort sprachen die Beamten den Mann an, woraufhin der sie mit einer ungeöffneten Getränkedose attackierte, einer der Polizisten wurde am Kopf getroffen. Der 29-Jährige soll mit Fäusten um sich geschlagen und einem der Beamten das Reizgas entrissen haben, das dieser aber zurückerlangen konnte.

Letztendlich wurde der Mann gefesselt und festgenommen. Man nahm ihm Blut ab, nachdem er angegeben hatte, zuvor Kokain konsumiert zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen und Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte sowie der Sachbeschädigung an Kfz ermittelt. (Tsp)