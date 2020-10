Der frühere Berliner Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu hat den Kampf um eine erneute Direktkandidatur für die Grünen in Mitte verloren. Der Kreisverband nominierte am Sonntagmittag seine Konkurrentin Hanna Steinmüller als Bewerberin für den Bundestagswahlkreis 75 bei der Wahl im kommenden Jahr.

Kandidiert für die Grünen in Mitte für den Bundestag: Hanna Steinmüller. Foto: Grüne Berlin-Mitte

Die Mitgliederversammlung im Moabiter Poststadion wurde überschattet von Mauschelei-Vorwürfen gegen Mutlu, die kurz zuvor bekannt geworden waren. Wie die "Welt" und die "Berliner Morgenpost" berichteten, soll der 52-Jährige versucht haben, neue Mitglieder zu werben, um sich deren Stimmen zu sichern.

Dabei besteht auch der Verdacht, Mutlu könne dafür gesorgt haben, dass sie ihre Mitgliedsbeiträge nicht selbst zahlen müssen. Erfolg könne "nicht dem Zufall überlassen werden", heißt es etwa in einer WhatsApp-Nachricht, in der Mutlu zur Werbung von Mitgliedern aufgerufen haben soll, die für die Kandidatenkür benötigt würden. Sie liegt auch dem Tagesspiegel vor. "Mach dir keine Sorgen über Gebühren", steht dort in türkischer Sprache.

Wie die "Morgenpost" berichtete, sollen unter den neuen Mitglieder auch zwei Anhänger der Partei AKP des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sein.

Gab es zwei Deals für die Wahl des Bürgermeisterkandidaten?

Womöglich hatte Mutlus Mitgliederwerbung schon Auswirkungen auf die Nominierung des grünen Bürgermeisterkandidaten für den Bezirk Mitte am Samstag vor einer Woche. Bei der Versammlung, die ebenfalls im Poststadion stattfand, gewann Amtsinhaber Stephan von Dassel knapp mit 127 zu 115 Stimmen gegen seinen Herausforderer, den Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung, Tilo Siewer.

Vor der Wahl war viel von einem möglichen Deal die Rede gewesen – allerdings gegen von Dassel und den Bundestagsabgeordneten Mutlu. Demnach hätten sich die im Bezirk dominierenden Realos und „Bunt-Grünen“, die sich für die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte einsetzen, auf den Kandidaten Siewer verständigt. Im Gegenzug wollten die „Bunt-Grünen“ keinen eigenen Bewerber für den Bundestag aufstellen, sondern die Realo-Kandidatin Steinmüller unterstützen – gegen Mutlu. Kandidaturen fürs Abgeordnetenhaus sollen beide Gruppen paritätisch untereinander aufgeteilt haben.

Beifall für von Dassel aus Mutlus Umfeld

Als Bürgermeister von Dassel im Poststadion seine Bewerbungsrede hielt, war wiederholt Jubel zu vernehmen aus dem Bereich, in dem auch Mutlu saß. Nach der Wahl, an der sich 251 Mitglieder beteiligten, leerte sich das Stadion stark. An den folgenden Abstimmungen über die Kandidaturen fürs Abgeordnetenhaus beteiligten sich zum Teil weniger als die Hälfte der Mitglieder. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, manche Unterstützer von Dassels aus Mutlus Umfeld seien vorher noch nie in der Partei gesehen worden.

Will für die Grünen Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte bleiben: Stephan von Dassel. Foto: Jörg Carstensen/dpa

„Absprachen sind in einer großen Partei völlig normal. Ich glaube aber, dass wir sie nicht nötig haben“, kommentierte von Dassel nach seiner Wahl die Vorgänge. Damit meinte er allerdings einen Deal gegen sich selbst.

Nach möglichen Absprachen zwischen Mutlu und ihm selbst gefragt, sagte von Dassel an diesem Sonntag, er werde unterstützt, weil er seit 20 Jahren ein kompetenter Politiker sei, und aus dem gleichen Grund unterstütze er auch Mutlu. "Das ist aber noch kein Deal."

Mutlu habe die Vorwürfe gegen ihn denn auch "vollumfänglich" abgestritten. "Ich werde jetzt mit ganzer Kraft Frau Steinmüller unterstützen", kündigte der Bezirksbürgermeister nach der Entscheidung an.

Mutlu spricht von einer "Rufmordkampagne"

Dass die Vorwürfe passend zur Kandidatenkür publik wurden, könnte auch eine Retourkutsche des Realo-Lagers sein. Mutlu, der für die Grünen bereits von 2013 bis 2017 im Bundestag saß, hatte sich zuvor in einer emotionalen Bewerbungsrede dagegen gewehrt - vor allem gegen den Vorwurf, er stehe der AKP nahe. Er protestiere ständig gegen Erdogan und trete in der Türkei für Menschenrechte ein, sagte Mutlu.

Solch ein anonymer Vorwurf sei eine "Diffamierung" und Teil einer "Rufmordkampagne", sagte Mutlu. Wenn er anonym wegen seiner türkischen Abstimmung angegriffen werde und man ihm deshalb AKP-Nähe vorwerfe, sei das ein "Angriff auf die Demokratie" und ein "Nährboden für die AfD". Auf die Vorwürfe, er übernehme Beiträge für neue Mitglieder und habe bereits die Wahl von Dassels beeinflusst, ging Mutlu allerdings nicht ein.

Steinmüller: Vorwürfe werden intern geprüft

Sollte es einen Deal zwischen Mutlu und von Dassel gegeben haben, hat der sich für den Ex-Abgeordneten jedenfalls nicht ausgezahlt. Bei einem "Meinungsbild", wie es bei den Grünen üblich ist, stimmten 165 Mitglieder für Steinmüller und nur 101 Mitglieder für Mutlu - weniger, als eine Woche zuvor für den Bürgermeister votierten. Damit war Mutlu aus dem Rennen. Bei der formellen Wahl stand nur noch Steinmüller zur Abstimmung. Sie erhielt 154 von 190 gültigen Stimmen.

"Ich habe mit einem knapperen Ergebnis gerechnet, weil Özcan Mutlu und ich wichtige Themen vertreten", sagte Steinmüller in einer ersten Reaktion. Zu dem Vorwurf, dass Mitgliederbeiträge übernommen worden sein könnten, sagte Steinmüller, dies werde nun geprüft. Zu der vermeintlichen Mitgliederwerbung, um Wahlen zu beeinflussen, äußerte sie sich nicht. Sie bedauere aber, ergänzte Steinmüller, dass die Vorwürfe gegen Mutlu an die Öffentlichkeit gelangt seien, statt sie intern aufzuklären.