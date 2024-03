Erst fremdenfeindlich beleidigt, dann geschlagen Unbekannter stößt 27-Jährigen aus Berliner U-Bahn und verprügelt ihn

In der Berliner U-Bahnlinie U7 ist am frühen Samstagabend ein 27-Jähriger Opfer einer fremdenfeindlichen Attacke geworden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach zeigte der Mann gegenüber Polizisten an, dass ein Unbekannter ihn gegen 18.10 Uhr in der Bahn Richtung Rudow zuerst fremdenfeindlich beleidigt und anschließend an der Station Grenzallee aus der Bahn gestoßen habe.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dort soll der Angreifer den 27-Jährigen zu Boden gebracht und so lange mit den Fäusten auf ihn eingeprügelt haben, bis ein Passant dazwischenging. Im weiteren Verlauf sollen sowohl der 27-Jährige als auch der Tatverdächtige zurück in die Bahn gestiegen und bis zur Station Blaschkoallee gefahren sein, wo der Schläger schließlich ausstieg.

Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. (Tsp)