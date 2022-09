„Extinction Rebellion“ in Berlin-Kreuzberg Klimaschutz-Gruppe blockiert Straßen mit Klavier, mobiler Küche und „Achtsamkeitsraum“

Klima-Aktivist:innen haben am Samstag in Berlin-Kreuzberg Straßen blockiert. Einer Pressemeldung von „Extinction Rebellion“ zufolge waren seit 14 Uhr rund 350 Menschen mit Sofas, Pflanzen, einer mobilen Küche und einer Band am Schlesischen Tor versammelt. Mit der Aktion wollte man zeigen, „dass eine Welt möglich ist, die auf Gemeinschaft statt Ausbeutung beruht.“

Die Versammlung war nicht angemeldet, die Polizei hat sie um 15 Uhr aufgelöst und mit der Räumung begonnen, teilte ein Sprecher dem Tagesspiegel mit. Einige Menschen wurden von Beamt:innen weggetragen, andere hätten sich von selbst entfernt, hieß es weiter. Wie viele der Aktivist:innen von der Polizei zur Identitätsfeststellung mitgenommen wurden, war um 16 Uhr noch nicht klar.

Ein pinkes Auto mit der Aufschrift „Straßen den Menschen“ steht auf der Fahrbahn. An der Hochbahnbrücke über der Kreuzung wurde ein „Welcome to the Rebellion“-Banner angebracht. „Extinction Rebellion“ zufolge wurden Workshops angeboten. Es gäbe auf der Kreuzung auch einen „offenen Achtsamkeitsraum“ zum Ausruhen und Meditieren. Veganes Essen aus der mobilen Küche werde an Aktivist:innen und Interessierte verteilt, heißt es weiter.

Ein Polizeisprecher sagte dem Tagesspiegel, es seien rund 200 Personen auf der Fahrbahn am Schlesischen Tor. Einsatzkräfte hätten um ein Gespräch mit der Versammlungsleitung gebeten. Man habe darauf hingewiesen, dass die Versammlung stattfinden könne – jedoch an einem anderen Ort als der vielbefahrenen Straße.

Die Aktivist:innen fordern einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien, Klimaschutz und -gerechtigkeit. Die Gruppe hatte unter dem Motto „Herbstrebellion“ Proteste und Blockaden in der Hauptstadt bis zum 20. September angekündigt. Nach eigenen Angaben hat „Extinction Rebellion“ seit mehreren Tagen im Invalidenpark ein Camp aufgeschlagen.

