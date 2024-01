Extremer Verwesungsgeruch Leiche lag lange unbemerkt in Wohnung in Berlin-Schöneberg

Ein Senior, der lange unbemerkt tot in seiner Wohnung in der Traegerstraße in Berlin-Schöneberg gelegen hatte, ist am frühen Samstagmorgen von der Polizei gefunden worden. Das bestätigte die Behörde auf Anfrage. Nach Angaben der Polizei war der Mann „mehr als 80 Jahre alt“.

Die Feuerwehr war um 1 Uhr in der Nacht zum Samstag von der Polizei alarmiert worden, nachdem aus der Wohnung extrem starker Verwesungsgeruch gedrungen war. Zuerst hatte die „BZ“ berichtet.

Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Bei einer Obduktion soll die Todesursache ermittelt werden. Laut „BZ“ sollen weder Strom noch Heizung in Betrieb gewesen sein. Die Fenster der Wohnung waren stark vereist. Feuerwehrkräfte gingen mit gelben Schutzanzügen und unter Atemschutz in die Wohnung.