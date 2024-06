Fahrer muss Vollbremsung machen Drei Seniorinnen bei Sturz im BVG-Bus verletzt – 74-Jährige verliert Teile ihrer Zähne

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Berlin-Spandau sind drei Fahrgäste verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste der Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Wilhelmstadt stark bremsen, wobei die Seniorinnen zu Boden stürzten.

Eine 74-Jährige verlor bei dem Unfall am Mittwochvormittag Teile ihrer Zähne und erlitt Hämatome. Sie kam zur ambulanten Behandlung in eine Zahnklinik. Eine weitere 74-Jährige wurde mit einer Platzwunde am Kopf von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine 78-Jährige klagte über Kopfschmerzen nach dem Sturz, wollte aber keine medizinische Versorgung.

Laut Polizei vollzog der 37-jährige Busfahrer eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit einer vor ihm fahrenden Autofahrerin zu vermeiden, die plötzlich abbremste, um zu wenden. Beide waren den Angaben zufolge auf der Seeburger Straße in Richtung Schmidt-Knobelsdorf-Straße unterwegs.

Erst am Dienstag war es in Wilhelmstadt zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Ein Busfahrer musste plötzlich bremsen, weil ein Auto auf der Busspur vor ihm abbiegen wollte. Drei Fahrgäste stürzten, darunter eine schwangere Frau und ein 91-jähriger Mann.