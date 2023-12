Fahrerflucht in Berlin-Charlottenburg 66-Jährige von Transporter angefahren und verletzt

In Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagvormittag eine 66-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Frau sei gestürzt und anschließend von einem Transporter angefahren worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Frau versucht, die Neue Kantstraße zu überqueren. Dabei sei sie laut Polizei jedoch mit ihrer Gehhilfe am Bordstein der Mittelinsel hängengeblieben und gestürzt. Anschließend sei sie sitzend von einem Transporter angefahren worden.

Wie die Polizei mitteilte, habe die Fahrerin oder der Fahrer zwar etwa 50 Meter weiter gestoppt und die Warnblinker eingeschaltet, soll jedoch wenig später wieder losgefahren sein. Bei dem Unfall erlitt die Frau Verletzungen am Kopf und am Oberkörper.

Rettungskräfte brachten die 66-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der oder dem geflüchteten Unbekannten dauern an.