Fahrerflucht in Berlin Unbekannter fährt Mitarbeiter der Stadtreinigung an

Ein Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) ist am Mittwochmorgen in Berlin-Mariendorf bei einem Verkehrsunfall angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei Berlin am Mittwoch mit.

Demnach sei ein noch unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin um kurz nach sieben Uhr die Britzer Straße in Richtung Mohriner Allee entlang gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin sei dann aus noch nicht bekannten Gründen mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und habe einen entgegenkommenden Lastwagen gestreift.

Als der oder die Unbekannte das Auto zurück auf die richtige Fahrspur gelenkt habe, habe sie den Mitarbeiter der BSR angefahren und so zum Stürzen gebracht. Der 57-Jährige habe gerade die Fahrbahn in der Nähe einer Verkehrsinsel gesäubert. Der oder die Unbekannte sei nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Mohriner Allee weitergefahren.

Der BSR-Mitarbeiter zog sich bei dem Unfall Verletzungen im Hüftbereich und an der Schulter zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)