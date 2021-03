Beim ADFC-Fahrradklima-Test hat Berlin für die in der Corona-Pandemie entstandenen Pop-Up-Radwege einen Sonderpreis erhalten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und ADFC-Vorstand Ulrich Syberg stellten am Dienstagvormittag die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2020 vor. Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese nahm den Preis entgegen. "Er bestätigt uns in dem, was wir gestartet haben", sagte Syberg.

Er erinnerte daran, dass das Rad und der öffentliche Nahverkehr im Mittelpunkt der Verkehrspolitik stehen. Streese sagte, dass im vergangenen Jahr 27 Kilometer dieser geschützten Radwege entstanden sind, die meisten in Friedrichshain-Kreuzberg. Die AfD hatte im September gegen die Wege geklagt und zunächst Recht bekommen. Nach einer Niederlage in der nächsten Instanz hatte die AfD-Abgeordneten ihre Klage zurückgezogen.

Mehrere Bezirke haben angekündigt, die Corona-Provisorien in dauerhafte Radwege zu verwandeln.

230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer haben im Herbst letzten Jahres über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte abgestimmt. 2018 hatte Berlin nur auf dem 12. von 14 Plätzen bei den Großstädten gelegen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]



Außer Dresden und Bremen haben sich alle Großstädte über 500.000 Einwohner beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020 gegenüber 2018 ganz leicht verbessert (4,08 auf 4,02). In Berlin, München, Stuttgart und Düsseldorf bemerkten die Radfahrenden „handfeste Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit“ in der Corona-Pandemie.

Dazu zählen konkrete Maßnahmen wie die Einrichtung von Pop-up-Radwegen, Fahrradstraßen, verkehrsberuhigten Zonen oder Pollern zum Schutz gegen Durchgangsverkehr, teilte der Bundes-ADFC mit.

Die genauen Berliner Zahlen will der ADFC-Landesverband erst am Nachmittag präsentieren.